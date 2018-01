Mangia Trekking visita la rinata Codeglia

La Spezia - “L'amministrazione comunale di Riccò del Golfo ha recuperato una situazione difficile, e così oggi, il borgo di Codeglia, situato sul confine, tra la Val di Vara e le Cinque Terre, finalmente può definirsi quel caratteristico “hotel paese” che da tempo voleva essere”. Lo scrive l'associazione Mangia Trekking che prosegue: “Una meta importante, colorata e di pregio per gli amanti delle attività di alpinismo lento. Un luogo di riferimento per coloro, che nei lunghi cammini attraversano i territori, e dove le famiglie ed i gruppi di amici possono recarsi per fare delle piccole escursioni, visitando alcuni borghi che affondano le loro radici nella storia del territorio ligure, come ad esempio, Ponte Romano, Castè, Carpena e Porcale. Piccoli paesi della tradizione antica, tra il mare ed il suo entroterra, ove è possibile e culturalmente interessante, osservare e fermarsi. Riposare e degustare i prodotti tipici della povera ed originaria cucina ligure. Un implemento allo sviluppo delle attività escursionistiche attorno a Codeglia ed alle zone circostanti viene dall’associazione Mangia Trekking, la quale in questi giorni ha avviato la manutenzione e la segnatura dei sentieri della zona. Interessante la sinergia che si va sviluppando con Gianluca, il gestore della struttura di ricezione del paese”.

“Nei prossimi giorni - annuncia Mangia Trekking -, per perfezionare l’opera, l’associazione Mangia Trekking provvederà anche ripristinare al meglio ogni camminamento, ed a rimuovere alcune piante cadute a seguito del forte vento, nel tratto tra Carpena e le Cinque Terre. Così oggi, in un fattivo rapporto di collaborazione con l’Amministrazione Comunale, l’associazione dell’alpinismo lento, si impegna e va richiamando sempre maggiore attenzione sulle vie sentieristiche di Riccò del Golfo, un patrimonio ricco di storia e biodiversità. Un territorio tra mare ed entroterra che nell’alpinismo lento può davvero riscontrare una preziosa risorsa”.