Mangia Trekking sui sentieri che percorrono le coste più belle

La Spezia - Nei giorni scorsi, nell’ambito del progetto “ tra i Parchi del mare e delle montagne ”, l’associazione Mangia Trekking, in collaborazione con gli Enti, ha sviluppato una due giorni di cammino per proporre immagini capaci di esprimere e sintetizzare la bellezza dei territori e delle coste che si affacciano e toccano il mare. Sono state scelte due giornate parzialmente nuvolose per evidenziare come in ogni stagione, e con ogni luminanza di colori, il territorio abbia comunque un suo straordinario fascino. Si è trattato di un cammino dal Parco Regionale di Porto Venere, attraverso il Parco Nazionale delle Cinque Terre, fino a Monterosso. Tra storia e cultura locale, bellezze naturali e monumenti religiosi. Con lo spirito di continuare la valorizzazione di questi straordinari patrimoni paesaggistici, connessi con le attività di alpinismo lento, prossimamente l’associazione dirigerà il proprio cammino verso il Parco Regionale delle Alpi Apuane ed il Parco Nazionale dell’Appennino tosco-emiliano, attraversando le valli del Parco di Montemarcello Magra Vara, e la Lunigiana. Per proseguire quella raccolta di immagini, che unitamente a quanto si va concretizzando con il concorso “cacciatori di tramonti” , rappresenta un prezioso contributo alla promozione turistica dell’antica Lunezia geografica. Nella circostanza, a proposito del concorso fotografico, Mangia Trekking ricorda a tutti gli appassionati che è necessario inviare, le proprie significative immagini, a Carlo Carbognani di Parma ( mail carbogian1@alice.it ), che da diversi anni cura l’immagine e la fotografia dell’associazione.