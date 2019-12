Mangia Trekking, sempre più forte il legame con il Fossati Da Passano

La Spezia - Entra nel vivo il progetto di collaborazione, tra l’I.T.C.T. “Fossati - Da Passano” e l’associazione Mangia Trekking, dedicato all’Alpinismo Lento. Dopo le lezioni in aula, relative alle calzature ed agli accessori/attrezzature necessari per frequentare i sentieri in ogni stagione, con adeguato comfort ed in piena sicurezza, iniziano le attività sul campo. Si tratta di Alpinismo Lento dai Parchi del mare a quelli della montagna. La prima esperienza di cammino avviene nel Parco di Porto Venere, sull’isola Palmaria. Nel corso dell’anno scolastico, gli studenti insieme all’associazione Mangia Trekking andranno poi a conoscere i territori e le peculiarità del Parco Nazionale delle Cinque e del Parco Regionale di Montemarcello Magra Vara. Sarà quindi, la volta di esperienze di cammino nel Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano e nel Parco Regionale delle Alpi Apuane. Un progetto per le scuole secondarie superiori, che riguarda gli aspetti sportivi e turistico-culturali dei territori. Un interessante elemento di apprendimento per gli studenti, relativo soprattutto alla frequentazione sicura ed alla prevenzione nella pratica sportiva. Si va così diffondendo la cultura della fruibilità consapevole e responsabile delle vie sentieristiche in ogni stagione. Infatti recentemente, oltre ad alcune scuole della Regione Emilia Romagna, altri Istituti della Regione Toscana, hanno chiesto all’associazione Mangia Trekking di sviluppare il progetto di “Alpinismo Lento” e la relativa esperienza, nel loro distretto scolastico-territoriale. Inoltre gli studenti, insieme all’associazione, tra fine gennaio ed i primi giorni di febbraio 2020 , saranno al Salone del Turismo di Carrara Fiere, ove presenteranno il programma di PCTO ( percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento – ex alternanza scuola lavoro ) dedicato al Turismo Lento, nato da un mix di alpinismo/escursionismo, cultura e tradizioni dei territori. Si tratta di idee che contribuiscono alla formazione sportiva dei giovani ma soprattutto ad un loro adeguato spirito ecologico e rispetto degli ambienti naturali.