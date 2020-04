Mangia Trekking premiata dalla Federazione medico sportiva italiana

La Spezia - In una bella giornata di sole che apre uno spiraglio all’uscita dal “Covid-19”, intervengono sui social, Emanuela e Giuliano, ricordando come ogni anno, nella ricorrenza del 25 Aprile, una delegazione dell’associazione Mangia Trekking era solita ritrovarsi sul Monte Gottero, un importante luogo storico della seconda guerra mondiale, situato tra le province di Massa e Carrara, La Spezia e Parma. Per commemorare il sacrificio di tante persone. Intanto associati e non soltanto, da diversi luoghi italiani, esprimono soddisfazione per il positivo riconoscimento al loro impegno. Infatti un documento emesso in questi giorni dalla Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI) , che divulga le “ raccomandazioni per la ripresa dell’attivita’ fisica post covid-19 da parte di tutta la popolazione che non pratica sport agonistico ” valorizza e promuove in pieno il lavoro svolto dall’associazione durante la quarantena. Si tratta del progetto “Alpinismo Lento in casa al tempo del Coronavirus”, un’attività sviluppata in collaborazione con 5 Enti Parco di tre Regioni ( Appennino Tosco Emiliano, Cinque Terre, Montemarcello Magra Vara, Alpi Apuane e Porto Venere ). L’iniziativa è stata inoltre promossa da due Aziende italiane, della Lombardia e del Veneto, leader nei settori dell’alpinismo e dell’escursionismo. Il progetto ha riguardato una serie di iniziative soprattutto sportive che Mangia Trekking a mezzo social, stampa e televisioni locali ha promosso fin dal primo momento di emergenza, per contribuire a far mantenere alle persone un corretto stile di vita pur stando in casa, indicando ed incentivando una regolare attività fisica per tutti. Il tutto è stato realizzato attraverso un programma di dettaglio, che ha tenuto conto di diversi fattori, quali, la gradualità, il modo, la quantità, la frequenza e l’intensità. Messo a punto da docenti dello sport, alpiniste ed escursioniste dell’associazione, il programma sportivo contribuisce tuttora a mantenere le persone attive e pronte per tornare presto alle attività in ambiente. Pensando di fare cosa utile, nella circostanza Mangia Trekking contribuisce anche alla diffusione del documento della stessa FMSI



(foto: repertorio)