Mangia Trekking alla scoperta della valle del biologico

La Spezia - Nell’area della rinomata Valle del Biologico, nel Comune di Varese Ligure, il lavoro dell’associazione Mangia Trekking, continua a fornire importanti risultati sulla rete sentieristica locale. Ultima realizzazione, è avvenuta durante la manutenzione del sentiero, che dal fondo valle conduce in quota, al borgo di Valletti. Causa le recenti e continue piogge, la diminuita cura degli ambienti naturali, un tratto della via in bosco, tra il Parco delle Acacie e la Chiappa, era divenuta impraticabile, così i volontari dell’associazione, di Varese Ligure, usando antiche metodologie locali, hanno ripristinato il camminamento realizzando una scalinata con tronchi di castagno. Si tratta di un servizio per la Comunità locale e per tutti coloro che amano camminare e fruire dell’ambiente boschivo. Continua così anche nel Comune di Varese Ligure ad affermarsi il significativo valore sportivo-culturale “dell’alpinismo lento”, che si traduce sempre in azioni concrete, verso realtà responsabili e consapevoli. Così, l’altra sera tutti gli operatori volontari del Mangia Trekking si sono ritrovati nel locale Bukowski’s per festeggiare la compiuta realizzazione, e “mettere sulla carta” programmi e progetti per nuove iniziative a tutela e valorizzazione della rete sentieristica locale, e delle realtà economiche connesse con i valori della Valle del Biologico.