Mangi gratis e poi dai un voto: tempo di assaggi all'Ipercoop

La Spezia - Venerdì 8 e sabato 9 novembre, in molti punti vendita di Coop Liguria tornano le ‘Giornate di Approvato dai Soci’, il progetto nazionale con cui da oltre 10 anni Coop chiede ai Soci di valutare il sapore dei prodotti a marchio, per decidere se mantenerli in vendita o chiedere ai fornitori di riformularli.

I prodotti ‘approvati dai Soci’ riportano sulla confezione l’apposito marchio e aggiungono un’ulteriore garanzia a tutte quelle che Coop già offre sui propri prodotti (sicurezza, eticità, rispetto dell’ambiente e delle persone).

L’attività si svolge nell’arco di tutto l’anno, ma l’8 e il 9 novembre sarà effettuata in contemporanea in diversi punti vendita di tutta Italia, per darle maggiore visibilità.



Gli assaggi sono completamente gratuiti e si svolgeranno nei seguenti punti vendita:

il supermercato di Genova Piccapietra, solo l’8 novembre;

gli Ipercoop di Mondovì, Albenga e i supermercati di Ventimiglia, Genova A. Negro e Genova Valbisagno, solo il 9 novembre;

gli Ipercoop di Carasco, Genova, Savona, La Spezia, Sarzana e i supermercati genovesi di Corso Europa e Sestri Ponente in entrambe le giornate.



Per partecipare è indispensabile essere Soci di Coop Liguria. Al termine della degustazione sarà proposto un questionario di valutazione per esprimere un giudizio su colore, profumo, gusto e consistenza dei prodotti testati.



Ogni anno i test di ‘Approvato dai Soci’ coinvolgono oltre 25.000 Soci Coop in tutta Italia, di cui oltre un migliaio in Liguria. Grazie alle Giornate dedicate al progetto, questo numero già lo scorso anno è cresciuto, superando i 3.000 partecipanti in Liguria e i 50.000 a livello nazionale.