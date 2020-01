Mancati ritiri dei rifiuti, i ristoratori del centro hanno finito la pazienza

La Spezia - Il mancato ritiro dei rifiuti prima della mezzanotte del 31 dicembre è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Acam Ambiente aveva annunciato che nella notte di Capodanno non sarebbero transitati i mezzi, ma molti ristoratori si aspettavano che almeno ciò che era stato esposto prima dello scoccare del 2020 sarebbe stato ritirato. Per almeno due ordini di motivi: i rifiuti prodotti per il cenone erano più del solito e il giorno seguente per tanti sarebbe stato nuovamente lavorativo. Invece l'anno nuovo è iniziato con i sacchetti ancora presenti davanti alle saracinesche, costringendo così chi ha deciso di stare aperto anche per il pranzo del 1° gennaio a riprendersi i sacchi dei vari materiali e ricacciarli in magazzino (che ormai tutti hanno proprio per ovviare in qualche modo alla mancanza di puntualità nel servizio di raccolta dei rifiuti per le utenze non domestiche). Altrimenti resterebbero alla mercé di topi e gabbiani per giornate intere, con conseguenze facilmente immaginabili.



E chi è rimasto aperto, in una città che si vuole autodefinire turistica, lo ha fatto certamente per un profitto (che è arrivato con gli interessi) ma anche per offrire un servizio alle centinaia di turisti che - era chiaro - sarebbero stati alla ricerca di un luogo in cui pranzare. Non ultimi i 500 passeggeri del traghetto di Corsica Ferries che sarebbe ripartito solamente alle 16.

I ristoranti aperti hanno avuto in molti casi la coda fuori dalla porta (anche perché non erano molte le saracinesche alzate), ma hanno anche dovuto fare i conti con l'ennesimo episodio di disagio derivante da un servizio di raccolta dei rifiuti che non si addice ancora, come l'approccio di alcune attività ristorative, a una città con velleità turistiche.



A due giorni dall'accaduto riceviamo in redazione la lamentela della titolare di un'attività di ristorazione nel centro storico della Spezia, che sorvola sul mancato ritiro di Capodanno, ma non sul susseguirsi dei problemi.

"Vorrei segnalare il disservizio del ritiro rifiuti porta a porta relativamente agli utenti commerciali. Malgrado numerose segnalazioni all'ente preposto - ci scrive la ristoratrice che preferisce rimanere anonima, ma che rappresenta il pensiero di molti - la situazione è sempre più critica ed il mancato ritiro (minimo 2 volte a settimana) dei rifiuti di ogni genere comporta notevoli disagi oltre al degrado urbano. Altro aspetto da non sottovalutare è quello igienico per turisti e residenti. Purtroppo le segnalazioni non portano a nulla. Vorrei quindi sensibilizzare su questa problematica al fine di ottenere un servizio funzionante".



Tra le problematiche raccolte da CDS nelle testimonianze dei ristoratori c'è anche quella che l'accumulo di materiali come il vetro porta poi all'assurdo per cui alcuni operatori spiegano di non poter sollevare il contenitore perché troppo pesante, lamentando anche di aver già avuto alcune ernie.

Quindi, oltre al danno c'è anche la beffa di dover svuotare in autonomia il vetro all'interno del porter, perché l'alternativa è di tenerselo "in casa" per altri giorni, sperando che l'operatore successivo sia una specie di Maciste.



(foto: repertorio)