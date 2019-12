Maltempo spezzino, Toti: "Fenomeni più intensi nel cuore della notte"

La Spezia - Allerta precipitazioni prolungata sullo Spezzino. Confermate la rossa fino a mezzanotte e l'arancione fino alle otto del mattino, la novità è la gialla dalle 8 alle 12 di domani, ma solo per i cosiddetti bacini grandi. In altre parole, per quei comuni interessati dal passaggio dei fiumi Magra e Vara. Alle 18.30 in Regione si è tenuto come da programma il punto stampa sulla situazione maltempo. “Confermate le previsioni – ha spiegato il presidente Toti, affiancato dall'assessore Giampedrone -. Dopo il passaggio sulla Liguria di centroponente, ora le precipitazioni si stanno spostando sul Levante, che sarà interessato dalle piogge fino a domattina. I fenomeni più intensi saranno nel cuore della notte”. Il presidente, che si è detto soddisfatto e dell'attenzione mostrata dai cittadini nel senso dell'autotutela, e del “minor rischio ottenuto grazie ai tanti interventi di pulizia degli alvei e cura del territorio”, ha annunciato per la Liguria un “Natale sereno”. L'assessore Giampedrone ha confermato la chiusura della Litoranea delle Cinque Terre fino al termine dell'allerta a causa di uno smottamento all'altezza del bivio per Riomaggiore: “Domattina cercheremo di capire come intervenire”, ha detto.



Voce poi al previsore Arpal Francesca Giannoni, che ha spiegato come a Levante le portate di piena dei fiumi siano attese nella notte, in concomitanza dell'intensificarsi delle precipitazioni. “Domani ci sarà una tregua ma tra sabato e domenica si presenterà un nuovo sistema perturbato interessante il centrolevante, di cui valuteremo domattina l'intensità”, ha aggiunto. Onde fino a 5 metri in queste ore, un mare decisamente grosso che si calmerà domani per poi tornare ad agitarsi domenica “con mareggiate di Libeccio su tutta la regione, ma soprattutto sul centrolevante”. Continuano le raffiche di vento fino a burrasca forte. Sui rilievi a Casoni di Suvero (nel comune di Zignago, La Spezia) ha raggiunto una velocità media di 100.1 km/h con raffiche fino a 133,6 km/h.