Maltempo, il Comune attinge dal Fondo di riserva per 212mila euro

L'amministrazione comunale non ha potuto far altro che ricorrere alle risorse accantonate per mettere in sicurezza strade ed edifici pubblici.

Per far fronte ai lavori in somma urgenza

La Spezia - Per far fronte agli interventi in somma urgenza che si sono resi necessari dopo le giornate di maltempo di fine ottobre, l'amministrazione comunale ha dovuto attingere al fondo di riserva.

Nelle giornate del 29 e del 30 ottobre, quando la Protezione civile della Regione Liguria aveva emesso il massimo stato di allerta meteo, si sono manifestati eventi atmosferici eccezionali con fortissime piogge e raffiche di vento che hanno superato i 170 chilometri orari che hanno provocato danni a diverse strutture scolastiche comunali, al tetto del Palasport, alla viabilità e a diverse alberature presenti sulle strade collinari e nel centro cittadino.



Per intervenire immediatamente per la messa in sicurezza di edifici e strade, al fine di garantire l’incolumità dei cittadini, per Palazzo civico si è reso necessario affidare ad alcune ditte specializzate i lavori, tramite verbali di somma urgenza ai quali il C.d.R. Piano delle Opere Pubbliche non è in grado di provvedere. Per questo è stato ritenuto necessario prelevare la somma totale di 212mila euro dal “Fondo di riserva

ordinario”.