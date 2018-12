Malattie rare, la Marina militare sostiene Telethon

La Spezia - Lunedì 17 dicembre in Piazza Mentana a La Spezia, la Marina Militare svolgerà delle attività a sostegno della ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare, nell’ambito del programma di iniziative intitolate “IO SOSTENGO LA RICERCA SCIENTIFICA CON TUTTO IL CUORE”, promossa dalla Fondazione Telethon con il sostegno del Comune della Spezia.



Alle ore 16:00 sarà attivato lo “stand solidale”, allestito in collaborazione con i volontari della Fondazione Telethon. Inoltre, il personale militare e civile del C.S.S.N. (Centro di Supporto e Sperimentazione Navale) allestirà diversi laboratori didattici, per giovani studenti e ragazzi, volti a favorire l’interesse per le materie tecnico-scientifiche con lo scopo di tradurre in un linguaggio alla portata di tutti, le complesse indagini che vengono realizzate nei propri laboratori. In particolare sarà possibile visitare diversi laboratori per scoprire il mondo delle “vibrazioni meccaniche”, delle “sollecitazioni dinamiche” e delle “misure di pressione”, svolgendo esperimenti e conoscendo le apparecchiature che consentono di svolgere le misurazioni.



Alle ore 17:00 avrà luogo il concerto della Banda di Presidio del Comando Marittimo Nord che si esibirà con un ricco programma musicale, tratto dal vastissimo repertorio del complesso.