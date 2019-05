Malattia di Lyme, convegno in Mediateca

La Spezia - Il giorno 25 maggio, presso la Mediateca regionale "Sergio Fregoso" di La Spezia (Via Firenze, 37) ex cinema Odeon, si terrà il Convegno intitolato "Focus sulla malattia di Lyme". L'evento accreditato ECM, organizzato dall’associazione Lyme Italia e coinfezioni, in collaborazione con GISML - Gruppo Italiano Studio Malattia di Lyme, coinvolgerà medici, veterinari, operatori sanitari, studenti di medicina delle facoltà medico/sanietarie e medici di famiglia. Qua il programma: http://www.associazionelymeitalia.org/images/docs/Locandina_DEF.pdf



La malattia di Lyme in Italia e in Liguria



La diffusione della malattia di Lyme è in continua crescita su tutto il territorio italiano. In Liguria il fenomeno è rilevante, poiché la regione Liguria è una di quelle in cui il fenomeno assume rilevanza endemica. Questo evento, pertanto, è un'importante occasione per l’aggiornamento scientifico e professionale e per la diffusione di informazioni sul territorio ligure.

Il convegno, organizzato da Associazione Lyme Italia e coinfezioni, patrocinato dal Comune della Spezia e da Asl5, porrà l'attenzione sulla corretta azione di informazione e prevenzione della malattia di Lyme nonchè sulle nuove sfide che il personale medico si trova troppo spesso ad affrontare nel corso del complesso percorso diagnostico e terapeutico per questa patologia ancora poco conosciuta e spesso sottostimata.



Cos’è la malattia di Lyme



La malattia di Lyme è una zoonosi trasmessa all'uomo dal morso di un vettore (spesso zecca) infetto. Responsabile dell'infezione è il batterio Borrelia Burgdorferi.

Il morso di una zecca può avvenire nel corso di passeggiate in boschi, ma anche in aree verdi di zone urbane. È quindi fondamentale diffondere consapevolezza e una corretta azione di prevenzione, sia da parte della cittadinanza, sia da parte del personale medico sanitario. Altresì importante è la diagnosi tempestiva dell'infezione cosicché la si possa debellare in tempo attraverso un’adeguata profilassi antibiotica.



L’associazione malattia di Lyme e coinfezioni



L’Associazione Lyme Italia e Coinfezioni È nata nel dicembre del 2015, come prima realtà sul territorio nazionale per la specifica tematica, dalla volontà di un gruppo eterogeneo di persone entrate in contatto con la Malattia di Lyme (malati, parenti di malati, medici e veterinari).

Scopo dell’Associazione è la diffusione della conoscenza della Malattia di Lyme che, nonostante sia classificata come patologia rara, ha visto negli ultimi anni un significativo aumento di casi anche nel nostro Paese, incremento favorito dai cambiamenti climatici e da un sempre più intenso utilizzo del suolo. L'associazione ha già organizzato nel 2017 e 2018 con positivo richiamo eventi di formazione medica coinvolgendo anche esperti internazionali (Prof. Luc Montagnier, Dr. R.i Horowitz /USA, Prof.ssa Eva Sapi /Usa) e grazie alla collaborazione del GISML - Gruppo Italiano Studio Malattia di Lyme che riunisce gli esperti italiani per questa complessa patologia.

Qui il sito internet dell’associazione: http://www.associazionelymeitalia.org/

la segreteria è attiva al 338-1843725 il martedì, giovedì dalle 19.00 alle 20.00 e il sabato mattina