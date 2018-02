Mal di schiena, come conoscerlo e combatterlo. Iniziativa dei "Ricostruttori"

La Spezia - Un'occasione per conoscere e curare il mal di schiena il prossimo sabato 17 febbraio, presso gli ambulatori dei ricostruttori, a Rebocco in via Monfalcone 210. La mattina, con inizio alle ore 9.45, si parlerà dell'incidenza sul mal di schiena dell'alimentazione, postura, relax così come dei benefici che possono dare alcune pratiche come lo shiatsu o soulpension. Il pomeriggio su prenotazione si potranno provare trattamenti individuali a cura di medici e professionisti abilitati. L'ingresso è gratuito. Per prenotare telefonare al numero 3284242941