Maggiolina, lo skate park è quasi pronto

La Spezia - In dirittura d’arrivo i lavori per la realizzazione di un’area attrezzata a skate park nel parco XXV Aprile della Maggiolina. A breve infatti verrà ultimata la piattaforma per lo skateboard, poi si procederà con la collocazione dei blocchi per le acrobazie. L’inaugurazione è prevista per la fine del mese di luglio. "Una richiesta che ci era stata avanzata dai giovani skater e dalle associazioni sportive correlate che da anni lamentavano l’assenza di una struttura adeguata per poter praticare questo sport" - dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini. "Con un intervento di 150 mila euro abbiamo risposto subito alle loro esigenze e lo abbiamo inserito in un progetto complessivo di miglioramento della città, che favorisce l’accesso alle aree verdi pubbliche e di promozione sociale nell’ottica di sport di cittadinanza che ha incrociato i due assessorati, quello di Luca Piaggi dei lavori pubblici e quello di Lorenzo Brogi dello sport". Il progetto prevede un’apposita pavimentazione, l’installazione di strutture omologate e certificate, la recinzione, l’illuminazione e la predisposizione di nuovi alberi, siepi, panchine e cestini si definisce all’interno degli altri interventi che coinvolgono il parco.