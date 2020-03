Magazzini dei corrieri pieni, consegne rallentano ma proseguono

La Spezia - “La maggior parte delle nostre sedi sono regolarmente aperte e ci stiamo impegnando al massimo per garantire il consueto servizio”. Lo afferma in una nota il corriere Gls, operativo anche alla Spezia, che in questi giorni di emergenza sta fronteggiando anche le difficoltà dovute all'accumulo nei magazzini di consegne per negozi e attività che essendo chiusi non possono ricevere la merce.

“A seguito dei recenti sviluppi sull'attuale emergenza sanitaria e le conseguenti iniziative di contenimento intraprese dal Governo italiano – si legge - anche noi abbiamo dovuto rafforzare le misure di tutela previste. A questo seguirà, nostro malgrado, un ritardo nella distribuzione delle merci. Molti esercizi commerciali, negozi ed attività sono chiusi, quindi vi chiediamo gentilmente di verificare prima di affidarci spedizioni, che ci sia effettivamente possibile effettuare le consegne. Desideriamo inoltre informarvi che eventuali spedizioni che non potranno essere consegnate verranno immediatamente rimandate al mittente. Sabato 14 marzo i nostri fermi depositi sono chiusi. Per ulteriori informazioni potete contattare la vostra sede di competenza”. Anche nella sede spezzina le consegne stanno proseguendo sempre in osservanza delle precauzioni sanitarie.