Maestri cattolici a convegno

La Spezia - L’Associazione italiana maestri cattolici della Spezia organizza per sabato prossimo un incontro per insegnanti e per educatori sul tema “Per una didattica cooperativa, le relazioni tra gli insegnanti”. L’incontro, con inizio alle 8.45, si terrà nel salone delle opere diocesane in via Malaspina 1. Collabora per l’organizzazione il Comune della Spezia. Dopo il saluto iniziale della presidente regionale Aimc, seguiranno gli interventi di Marinora Ruffini (“Aimc come contesto ricco di relazionalità”) e dei dirigenti scolastici Antonio Fini (“Le relazioni scuola –famiglia nell’era digitale”) e Sandra Fabiani (“La collaborazione professionale come elemento di qualità della scuola”). Sono previsti poi ulteriori inteventi di Carmela Benevento (”L’unità di apprendimento: esempio di unità cooperativa”), di Andrea Cecchini (“Rapporti tra docenti”) e di Luca Vergassola (“La scuola e la rete educativa: sinergie possibili”). Seguirà dibattito.