Macchina per sanificare gli ambienti. Donazione alla scuola Guzman

La Spezia - Una macchinario di ultima generazione per sanificare ambienti. Un aiuto per l'istituto scolastico San Domenico di Guzman alla Spezia. La consegna, da parte dell'azienda Global Trading, è avvenuta questa mattina ed era presente anche il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini.



Abbiamo voluto dare - ha dichiarato Enrico Pinza presidente di Global Trading- in un momento così difficile e delicato un nostro contributo scegliendo una scuola. L’esperienza sul campo ci permette di individuare le soluzioni più innovative, come questo macchinario, che permetterà di effettuare cicli di sanificazione anche in presenza ottenendo un costante e più alto grado di disinfezione delle superfici nel totale rispetto della salute e dell’ambiente.”



“Dall’inizio dell’emergenza sanitaria, come istituto scolastico ci siamo impegnati al massimo per rendere totalmente sicuri gli spazi per i nostri bambini e i nostri operatori - commenta la direttrice Suor Hilda Esperanza de la Cruz Martinez - Ora, grazie a questo nuovo macchinario, potremmo semplificare i processi di sanificazione impiegando soluzioni naturali ed eco compatibili, aspetto che riteniamo molto importante. Ringraziamo col cuore Global Trading per questa donazione”



“Un gesto e un dono davvero graditi, ancor più perchè rivolti alla comunità dei bambini e perché in questo momento particolare un gesto nei confronti della comunità ha un valore enorme e deve farci riflettere sull’importanza del rispetto e dell’aiuto reciproco per uscire da questa crisi ”- ha commentato il sindaco Peracchini.



Germi-cid Tower Mini e` una macchina germicida che integra le migliori tecnologie disponibili per la disinfezione e la sanificazione di ambienti. L’insieme di queste tecnologie consente di inattivare efficacemente e velocemente eventuali agenti patogeni presenti quali batteri e virus incluso Sars Cov 2 causa di Covid 19. Germi-cid Tower Mini risulta così essere la soluzione ideale, limitando al massimo l’utilizzo di detergenti chimici, per ambienti aperti al pubblico, spazi comuni, ambienti chiusi più o meno grandi come palestre e spa, banche, chiese e luoghi di culto.

Germi-cid Tower Mini è una macchina per la disinfezione e la sanificazione in grado di condensare in un unico sistema tutte le più recenti tecnologie disponibili, in grado di offrire una modalità avanzata ed un alto grado di disinfezione nel totale rispetto della salute e dell’ambiente.

Nella scheda tecnica si legge: "Limita al massimo l’utilizzo di detergenti chimici favorendo soluzioni naturali ed eco-compatibili, privilegiando l’utilizzo dei processi fotocatalitici e sistemi incentrati sull’uso dell’idrogeno gassificato in grado di saturare in maniera più efficiente grazie all’erogazione totalmente regolata da un processore automatizzato. Grazie all’utilizzo di acqua e perossido si massimizzano gli effetti al minimo costo; è inoltre possibile additivare la soluzione con ioni d’argento in grado di svolgere ulteriore effetto barriera sulle superfici e sugli ambienti. L’ulteriore plus della tecnologia integrata, basata sull’irraggiamento UV-C su superifici al biossido di titanio (TiO2), permette di produrre ioni super-ossido ed ossidrili che, legandosi all’umidità presente nell’aria, generano un effetto sanitizzante supplementare".