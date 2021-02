La Spezia - La chiesa di San Michele vecchio a Pegazzano si è classificata all’ottavo posto nella classifica nazionale dei “luoghi del cuore” promossa come ogni biennio dal Fai, Fondo ambiente Italia. Per l’antica chiesa del Seicento hanno votato, nelle diverse forme previste, 25.412 persone. Nella chiesa sono ancora in corso progetti di restauro, già in parte finanziati in passato proprio con i fondi Fai.