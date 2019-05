Lunghi: "Tls ha sempre dato il massimo per il Palio ma non può fare l'impossibile"

La Spezia - "Tele Liguria Sud ha sempre fatto il possibile per garantire servizi e immagini di qualità per il Palio ma non può sostenere l'impossibile". Lo ha dichiarato l'amministratore dell'emittente televisiva locale Italo Lunghi a margine della presentazione delle iniziative legate alla nuova stagione remiera del Palio del golfo.

"L'anno scorso ci siamo dovuti fare carico di spese impreviste per poter garantire un servizio alla città - ha aggiunto Lunghi - . Lo dico senza polemiche, sia chiaro, ma se non vengono rivisti alcuni aspetti per questa edizione potremo fare solo quello che le nostre forze ci permetteranno con il solo utilizzo di mezzi e strumentazione nostri". Immediata la reazione del sindaco Peracchini che ha commentato: "Se ci sono dei problemi possiamo parlarne".



In Comune la questione verrà affrontata già lunedì pomeriggio quando l'amministratore delegato Lunghi si incontrerà con l'assessore Casati e il presidente del Comitato delle borgate Gianello.