Lunedì è la Giornata missionaria dei ragazzi

La Spezia - Lunedì 6 gennaio, solennità dell’Epifania, si tiene la Giornata mondiale dell’infanzia missionaria, ora chiamata Giornata missionaria dei ragazzi. La Giornata, per motivi pastorali e pratici, può essere celebrata anche in altra data di gennaio, ma l’invito del vescovo e del centro missionario diocesano è quello di sensibilizzare comunque ragazzi e ragazze sulle realtà in cui vivono milioni di loro coetanei, privati dei diritti fondamentali per la crescita umana e cristiana. Il tema della Giornata 2020, “Inviati per rinnovare il mondo”, sottolinea il ruolo dei più piccoli nella missione della Chiesa e, ad un tempo, si collega quello del recente mese di ottobre: “Battezzati e inviati: la Chiesa di Cristo in missione nel mondo”. Gli educatori di parrocchie e associazioni sono invitati a consultare il sito www.missioitalia.it, sezione ragazzi, e comunque il centro diocesano è disponibile per fornire sussidi, manifesti, immaginette, bussole e copie omaggio del “Ponte d’oro”, mensile dei “ragazzi missionari”.