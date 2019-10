Luminarie in tutta la città per 189mila euro

La Spezia - Sarà la ditta Nuova neon group due a occuparsi dell'allestimento, dell'assistenza tecnica e del disallestimento delle luminarie natalizie in città. Le migliaia di lampadine verranno accese dal 23 novembre al 6 gennaio coinvolgendo tutto il tessuto urbano, dal centro alle periferie. L'impresa si è aggiudicata la gara indetta dall'amministrazione comunale spuntandola nei confronti di altre tre imprese grazie ai 60,2 punti ricevuti per l'offerta tecnica, mentre la Meta Lux e la Luminarie Lucio Guagliata sono state escluse per non aver raggiungo i 48 punti. Insieme alla Nuova neon group due rimaneva in lizza solamente la Pnc gruppo Cesarano: i due concorrenti hanno proposto di svolgere il servizio per somme pari rispettivamente a 155.050 e 168.262 euro. Con un ribasso su base d'asta dell'11,4 per cento modenese si è quindi aggiudicata la gara che prevede anche l'installazione di un Presepe luminoso e del Villaggio di Babbo Natale in luoghi della città ancora da definire.

Il costo totale per il Comune sale, con il 22 per cento di Iva, a 189.161 euro, oltre 24mila in meno rispetto ai 213.500 stanziati inizialmente per il servizio.



I luoghi in cui saranno installate le luminarie

STRADE PORTICATI E PIAZZE

- Via Veneto da Via Dalmazia a P.zza verdi illuminazione

- Via Veneto da Via Dalmazia a rotonda Via Padre Giuliani illuminazione su strada o porticati;

- Piazza Verdi illuminazione vie laterali perpendicolari ed obelischi, oltre all’utilizzo di proiettori o similari per l’illuminazione delle facciate;

- Via Chiodo da Piazza Verdi a Piazza Chiodo, porticati e Piazza Chiodo;

- Corso Cavour – Via Aldo Ferrari;

- Piazza Brin (compresa fontana);

- Via Gramsci angolo Via Fratelli Rosselli – Via S. Antonio;

- Via del Prione - P.zza Saint Bon;

- Piazza Garibaldi (compresa fontana);

- Viale Garibaldi;

- Via Roma;

- Piazza Ramiro Ginocchio;

- Via Napoli;

- Via Di Monale;

- Via Dialma Ruggiero;

- Via dei Mille;

- Via Vecchio Ospedale;

- Via De Nobili;

- Via Nino Bixio fino Via Gramsci, compresi obelisco e P.zza Saint Bon;

- Piazza Cavour solo vie laterali;

- Piazza Cesare Battisti;

- Via Sant’Antonio e Via Baldassare;

- Via del Torretto;

- Via Tommaseo, Via Manzoni, Via Vanicella, Via Da Passano, Via Fazio, Via Galileo Galilei,

Via Manin, Via Ferruccio, Via Cavallotti, Via Gioberti, Via Manzoni;

- Via Sant’Agostino e Via Sforza;

- Piazza del Bastione e Piazza Sant’Agostino;

- Piazza Gino Patroni

- Via Fazio, Via Carpenino, Via Cavallotti, Vicolo delle Mura, Via Sapri, Via Mazzolani,

Piazzetta Loggia, Via Binazzi Pasquale, Via Unione, Via Sant’Agostino, Via Marsala, Via

Biassa, Via Calatafimi, Via San Martino della Battaglia;

- Via Magenta, Via Sant’Antonio, Via Baldassare Biassa;

- Via Rattazzi, Via Rosselli, Via Costa, Via Canonica;

- Viale Italia Migliarina;

- Via Sarzana tra Largo Marcantone e Via Michele Rossi;

- P.zzale Boito;

- Via Buonviaggio;

- Slargo Via Pozzuolo Favaro;

- Via del Canaletto, Via Giulio della Torre;

- C.so Nazionale;



Con riferimento alle due principali vie pedonali – Via del Prione e Corso Cavour – dovranno essere previste installazioni a tema differenti.



ROTATORIE

- Rotonda Via Padre Giuliani-Via Parma;

- Rotonda Esselunga Corso Nazionale;

- Una rotonda nei pressi del 2 Giugno;

- Rotonda Bivio Cento;



FESTONI AUGURALI

- Zona Chiappa

- Fabiano

- Termo

- Buonviaggio (Felettino)

- Muggiano



ALLESTIMENTO ALBERI

- 12 alberi forniti dal Comune dovranno essere allestiti a scelta del partecipante con luci e/o palline



SITI DI INTERESSE

- Palazzo comunale torre illuminata in verticale e porticato