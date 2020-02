Lui autista del bus Seal a Codogno, lei autista Atc: entrambi in quarantena

La Spezia - Questa mattina all'interno di Atc esercizio si è propagata una grande preoccupazione quando tra gli autisti e gli impiegati ha iniziato a circolare la notizia della collega in isolamento perché moglie dell'autista, dipendente Seal, che aveva guidato il pullman degli sbandieratori di Levanto a Codogno, domenica 16 febbraio.

Il panico che ha iniziato a pervadere i lavoratori dell'azienda di trasporto pubblico è lo stesso che ha colpito molti nella giornata di ieri, quando si è scoperto che 9 persone provenienti dalla zona rossa lombarda avevano scelto di fuggire a Montemarcello, o quello che ha colto tanti altri all'ufficializzazione del primo caso di coronavirus in Liguria nel primo pomeriggio di oggi. Sensazioni comprensibili di fronte a un contagio che sembra avvicinarsi sempre di più, ma che, in fin dei conti, si può contenere e combattere clinicamente.

Certo, a ogni nuovo sospetto sembra logico concentrarsi sulle falle del sistema, senza tener conto talvolta del reale concatenarsi cronologico degli eventi, delle scoperte e dei divieti.



Se venerdì gli sbandieratori levantesi e i loro accompagnatori si erano messi in isolamento fiduciario volontario e il giorno seguente il sindaco Ilario Agata emanava un'ordinanza che rendeva la quarantena obbligatoria, lo stesso non veniva fatto (o per lo meno comunicato) dall'autista Seal. E lo stesso vale per la moglie, che - è giusto sottolinearlo - non è stata a Codogno.

Solamente dalla nottata tra domenica e lunedì l'isolamento per chi è stata in zone a rischio negli ultimi 14 giorni è divenuto un obbligo. E' a questo punto che Seal ha avviato le procedure di sicurezza sanitaria. Non lo ha fatto, invece, Atc esercizio, che non era a conoscenza della situazione. Casualmente, però, la dipendente (moglie dell'autista andato sino a Codogno) nella giornata di ieri non è andata al lavoro, in quanto il servizio scolastico è stato sospeso insieme alle lezioni.

Nel frattempo la lavoratrice ha informato l'azienda e le autorità sanitarie, facendo scattare il protocollo dell'isolamento fiduciario obbligatorio e spingendo tutti i colleghi di Atc a richiedere l'attivazione di procedure igieniche sui mezzi e la distribuzione dei dispositivi di sicurezza (come disinfettanti e mascherine) promessi nei giorni precedenti.

Misure che la task force sanitaria costituita dalla Regione, da Alisa e da Asl non ha ritenuto necessarie, non essendoci stata una esposizione diretta al rischio di contagio.

Nessuno degli sbandieratori e degli accompagnatori, compreso l'autista di Seal, infatti, ha manifestato sintomi e i fatidici 14 giorni di incubazione termineranno con la fine di questa settimana. I prossimi, dunque, saranno giorni di attesa e di speranza anche per molti lavoratori e lavoratrici di Atc esercizio.