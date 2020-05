Luca Ballarini ospite de La Piazza Comune

La Spezia - Prosegue sabato 30 maggio, ore 11, il lavoro de la Piazza Comune. "Questa volta le suggestioni per 'l'ora di utopia' online arrivano da Torino, e in particolare da Luca Ballarini, designer, fondatore dello Studio Bellissimo e di iniziative quali Open House e gli Urban Creative City Break, in cui la città si dischiude al pubblico anche nei suoi spazi più privati.

L'ora di utopia sarà moderata da Filippo Lubrano, membro dell'associazione, ma sarà aperta agli spunti di tutti i partecipanti che si connetteranno, in una vera e propria lezione nella stanza virtuale di Google Meet", spiegano dal gruppo.

Lubrano introduce così l'evento: "Ballarini ha avuto un ruolo fondamentale nella rinascita del capoluogo piemontese, grazie alla sua capacità di recepire spunti da tutto il mondo e contestualizzarli nella sua realtà, un esercizio che sarebbe utilissimo e applicabilissimo anche altrove. Anche qui, ad esempio. Come Torino ha avuto la forza di ripensarsi e rinventarsi da città dell'auto a città della cultura, noi dobbiamo avere la capacità e la forza di visione di pensarci in un futuro post-arsenale, è questo il nostro compito".

Lubrano e Ballarini hanno già collaborato in passato al magazine "Italic", pubblicato proprio dallo studio Bellissimo, negli anni in cui Lubrano era di base a Torino.

L'evento è il terzo della settimana organizzato in maniera virtuale dalla Piazza Comune, dopo i due organizzati martedì e giovedì da Cristina Raso e Marta Michelis, ed è preliminare al lancio dei lavori sui 10 tavoli tematici voluti dall'associazione, che partiranno martedì 9 giugno (per info e candidature: lapiazzacomune@gmail.com, https://www.facebook.com/lapiazzacomune/)



L'evento avverrà su Google Meet ed è a registrazione. Biglietti gratuiti qui: https://www.eventbrite.com/e/utopian-hour-la-piazza-comune-incontra-luca-ballarini-tickets-106229007822