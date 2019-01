Lotteria Italia, Spezia tra le più sfortunate

Ma i vicini apuani se la passano peggio. Nella nostra provincia tracollo delle vendite dei biglietti.

La Spezia - La fortuna, se parliamo di Lotteria Italia, non è una habitué dello Spezzino. Con 50mila euro totali – una media di 0.23 euro a residente – la nostra provincia è una di quelle a cui il gioco legato alla trasmissione 'I soligi ignoti' ha dato meno gioie dal 2014 al 2018, cioè le ultime cinque edizioni. Tra i pochi territori meno fortunati dello Spezzino figurano Isernia (25mila), Biella (20mila), Vercelli (20mila), Cuneo (40mila) e anche i vicini di Massa Carrara, con 25mila euro incassati, cioè 0.13 per ogni residente apuano.



A livello ligure, se Imperia fa il paio con La Spezia a quota 50mila, ecco che invece Savona e Genova parlano un altra lingua, rispettivamente con 175mila e 400mila euro. Guardando al rapporto tra vincite e numero di abitanti, primeggia Frosinone, con oltre 5 milioni e 600mila euro, cioè più di undici euro a frusinate. In termini assoluti quella ciociara è la quarta piazza, dietro Roma (13 milioni e 200mila euro), Milano (7 milioni e 300mila) e Verona (5 milioni e 700mila). La patira della Lotteria Italia pare essere la Campagnia, dove spiccano Napoli e Salerno (entrambe con circa 5 milioni e mezzo) e Caserta (3 milioni e 700mila). Oltre i cinque milioni anche Bergamo, sopra i quattro Torino. Fortunelli anche i livornesi, assoluti rivali sportivi degli spezzino: in terra labronica negli ultimi cinque anni la Lotteria italia ha lasciato un milione e 145mila euro, cioè tre euro e mezzo ad abitante.



“Negli ultimi cinque anni la Lotteria Italia ha assegnato un montepremi complessivo di 81 milioni e 250mila euro. Se questa cifra fosse stata divisa tra tutti gli italiani, avremmo incassato tutti 1,34 euro, nemmeno la somma necessaria per comprare un biglietto. Tra il 2014 ed il 2017 erano stati vinti 'appena' 275mila euro. L’edizione 2018, però, ha portato in questo territorio ben 5,2 milioni di euro”, si legge sull'Infodata del Sole24Ore, autore della ricerca da cui prende spunto il presente articolo.



Spezia, crollo delle vendite dei biglietti



Alla Spezia sono crollate le vendite dei biglietti della Lotteria Italia edizione 2018. A fronte di una calo nazionale del 19,1%, La Spezia e provincia, come riferisce Agipronews, fa segnare un -37,9%, secondo i dati dei Monopoli di Stato. Poco inferiore il calo a Oristano (-32,7%), Cosenza (-32,2%) e Foggia (-31,4%). All’opposto si collocano le province di Matera (praticamente alla pari rispetto all’anno scorso), Fermo (-3,7%) e Barletta (-3,7%). Chi ha tentato la sorte può comunque controllare i biglietti vincenti.



I primi cinque vincitori

1° premio: il biglietto G 154304 vince 5 milioni di euro ed è stato venduto a Sala Consilina (Salerno) sull'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria

2° premio: il biglietto E 449246 vince 2,5 milioni di euro ed è stato venduto a Napoli in Piazza Principe Umberto

3° premio: il biglietto E 265607 vince 1,5 milioni di euro ed è stato venduto a Pompei (Napoli) in Via Roma 59

4° premio: il biglietto P 386971 vince da un milione di euro ed è stato venduto a Torino in Corso Traiano 158

5° premio: il biglietto F 075026 vince 500mila euro ed è stato venduto a Fabro (Terni) sull'autostrata A1 Milano-Napoli



Nessuna vittoria spezzina nel 2018 nemmeno per quanto riguarda i premi minori da 50mila e 25mila euro.