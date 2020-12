Lotta alle leucemie, la solidarietà è più forte del Covid

La Spezia - Appuntamento con la solidarietà fino all'8 dicembre per sostenere l'Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mielomi che quest'anno ha cambiato location. Quella tradizionale infatti era legata a Stile artigiano, sapori e mestieri organizzata da Confartigianato che con i suoi stand animava Corso Cavour. Con una pandemia in corso l'Ail si è attrezzata dunque nelle piazze di tutta la provincia con un carico di oltre mille stelle di Natale e questa mattina da Confartigianato impresa donne ha ricevuto una simbolica donazione in denaro.

Anche per l'associazione è stato un anno pieno di difficoltà ma la speranza comunque cresce e rimane. "Stiamo avendo risultati soprendenti - spiega la presidentessa Simonetta Bonati - le persone ci riconoscono, si fermano e donano. Uno scenario completamente diverso rispetto a quello di marzo quando con l'arrivo del lockdown non abbiamo potuto vendere le oltre 3mila uova di cioccolato. Ma insieme abbiamo superato anche questa donandole alla Caritas diocesana. Nonostante le difficoltà siamo riusciti a dare una mano anche alle persone che tradizionalmente si rivolgono a noi dando loro il sostegno richiesto. La versione natalizia della nostra raccolta fondi copre meno piazze, ma noi ci siamo per dare tutto il nostro supporto".



Antonella Simone di Confartigianato ha aggiunto: "Non potevamo mancare dando il nostro sostegno, anche se quest'anno purtroppo non siamo 'vicini di stand' come tutti gli anni e abbiamo dovuto fare a meno della classica vetrina d'eccellenza dedicata all'artigianato, l'eccellenza e al cioccolato. Noi ci mettiamo del nostro, Confartigianato da sempre si impegna nel sociale e mai come quest'anno dovevamo dare il nostro supporto".