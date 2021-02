Lotta alla crisi e alla pandemia, l'amministrazione incontra i sindacati dei pensionati

La Spezia - Si è svolto questa mattina a Palazzo Civico l'incontro richiesto dai rappresentanti sindacali dei pensionati provinciali delle sigle Cgil, Cisl e Uil nelle scorse settimane (leggi qui).

Per l'amministrazione all’incontro erano presenti il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini, e l’assessore ai Servizio sociali, Giulia Giorgi.



Il tema centrale è quello della pandemia, che ha colpito duramente soprattutto le persone più anziane che stanno pagando un prezzo altissimo in termini psicologici (isolamento, solitudine e paura) ma anche in rispetto ai loro bisogni e alle loro necessità quotidiane.

Esistono molti anziani soli infatti che non hanno la possibilità, ad esempio, di andare a fare la spesa o approvvigionarsi di medicinali necessari. A tal proposito le associazioni di volontariato che operano sul territorio rappresentano una risorsa importantissima per dare un aiuto concreto ai cittadini più anziani. Per questi motivi si è deciso di lavorare, Comune e associazioni, ancora più a stretto contatto per iniziare un percorso nuovo e mirato rispetto alle nuove esigenze e problematiche che la pandemia ha portato con sé aprendo una interlocuzione costante e periodica in modo da mettere in atto azioni concrete per rendere la vita degli anziani più facile soprattutto in questo momento. Le associazioni grazie alla loro esperienza e al contatto diretto con gli anziani rappresentano un osservatorio privilegiato tale da poter dare un supporto fondamentale anche al Comune integrandosi con i servizi già erogati dall’Ente attraverso i servizi sociali.



“Il primo obiettivo è fare un’analisi dei bisogni attraverso un calendario di incontri su cui sviluppare temi e progettualità comuni per erogare servizi utili ai cittadini. La pandemia ha fatto emergere bisogni nuovi e non possiamo più pensarci nella prima fase dell’emergenza: ora è il tempo di dare risposte concrete e dare sostegno agli anziani che durante l’emergenza ancora in corso hanno necessità di non sentirsi soli nell’affrontare la quotidianità”, ha detto il sindaco.



Al termine dell’incontro si è stabilito quindi di programmare incontri periodici per avere sempre sotto controllo la situazione e intervenire prontamente laddove si presenti un problema.



È stato proposto anche di poter siglare un protocollo di intenti in cui saranno contenute varie aree di intervento. Il protocollo è in fase di redazione e sarà firmato nelle prossime settimane.