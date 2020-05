Lotta al virus. Aidea dona 125 camici isolanti alla Rianimazione del Sant'Andrea

La Spezia - Grazie alle donazioni dei suoi membri, l’Associazione Aidea La Spezia ha portato avanti un’altra donazione all’Ospedale Sant’Andrea di 125 camici di isolamento sanitario, materiale di uso quotidiano di cui la struttura ospedaliera è costantemente carente. Alla consegna erano presenti il Andrea Derchi del reparto di Anestesia e Rianimazione e la presidentessa dell’Associazione Aidea, Gabriella Peroni, che afferma “rimanendo fedele alla sua mission, in particolar modo in questo momento di emergenza e di forte instabilità economico-sociale, l’associazione ha ritenuto fondamentale contribuire sia con le donazioni sia con le lezioni online e gli sportelli di ascolto, in modo da offrire un supporto alla comunità spezzina”