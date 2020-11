Lotta al tumore al pancreas, Palazzo Civico si illumina di viola

La Spezia - Questa sera, giovedì 19 novembre, la facciata di Palazzo Civico si illuminerà di viola per celebrare la Giornata Mondiale per la Lotta al Tumore al Pancreas. La campagna di sensibilizzazione nazionale ‘Facciamo luce al tumore al pancreas’ è promossa dall’Associazione Nastro Viola con la collaborazione delle Associazioni Oltre La Ricerca ODV, Fondazione Nadia Valsecchi, Associazione My Everest ONLUS e Associazione Massimo Borrelli ONLUS che anche quest’anno si impegnano affinché l’Italia si illumini di viola (colore associato al tumore del pancreas) nella serata del 19 novembre 2020. L’iniziativa è parte di una campagna a livello internazionale, che ha visto negli anni illuminare di viola luoghi simbolici in ogni parte del mondo.