Loris Figoli confermato coordinatore provinciale di Cambiamo

La Spezia - Nominati i vertici di Cambiamo con Toti Presidente Liguria. Il consigliere regionale Angelo Vaccarezza è il nuovo coordinatore regionale e capogruppo in consiglio. Ad affiancare il politico savonese ci saranno la consigliera regionale Lilli Lauro, coordinatrice di Genova; il consigliere regionale Domenico Cianci, che si occuperà del Tigullio; Loris Figoli, sindaco di Riccò del Golfo, coordinatore della provincia della Spezia; Mauro Demichelis, sindaco di Andora, alla guida del partito in provincia di Savona; l’imprenditore sanremese ed ex assessore in Comune Pino di Meco, che si occuperà della provincia di Imperia. Al consigliere regionale Alessandro Bozzano, ex sindaco di Varazze, viene invece affidato il ruolo di responsabile per il partito alle prossime elezioni nel Comune di Savona, che si svolgeranno in primavera.



“Ringrazio gli amici che hanno dato la loro disponibilità per aiutarci in questa nuova sfida - commenta il presidente Giovanni Toti che saluta il 22% raccolto alle ultime elezioni regionali - ed essere il nostro collegamento con i territori e con i bisogni dei cittadini. Saranno cinque anni intensi, abbiamo tanto lavoro da fare anzitutto per aiutare la Liguria a superare questa emergenza e poi per continuare a farla crescere seguendo il percorso tracciato nel nostro primo mandato. Il gruppo è cresciuto, ha saputo radicarsi ancora di più sul territorio e avrà un ruolo fondamentale in questo nuovo percorso, proprio grazie alla fiducia che i liguri gli hanno dato alle elezioni e che ci consente di avere oggi otto consiglieri e tre assessori in Regione. Una bella squadra fatta di persone che da anni sono al servizio dei loro territori, che hanno saputo conquistarsi sul campo la fiducia dei cittadini e sono certo faranno un ottimo lavoro nell’interesse della Liguria”.