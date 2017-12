Lombardi: `Panchine del centro storico luogo di socialità, la giunta intervenga`

La Spezia - "Le panchine del centro storico rappresentano un luogo di socialità, la giunta deve intervenire per restaurarle e fare adeguata manutenzione". Porterà l'interpellanza al vaglio del prossimo consiglio comunale ma intanto Massimo Lombardi, in rappresentanza del gruppo consiliare Spezia Bene Comune, mette nero su bianco il suo proposito: "L'amministrazione ha investito energie e idee su una rivitalizzazione del centro storico: nel periodo natalizio grazie ad iniziative ha consentito una ripresa delle attività commerciali nel centro storico spezzino. Nelle piazze del centro storico sono collocate da svariati anni alcune panchine in legno che permettono ai cittadini, sopratutto ad anziani, giovani e famiglie di intrattenersi e di vivere la città con convivialità". Il problema è che le sedute sono in pessime condizioni: "Da tempo il materiale in legno di cui sono formate si è danneggiato e logorato rendendo le medesime, non solo esteticamente non consone ma sopratutto a tratti inidonee, per danneggiamento schegge, screpolature del legno, per essere usate in maniera consona".