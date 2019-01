Logo a prova d'arte e sito web per l'associazione 'La Famiglia'

La Spezia - L’Associazione La Famiglia che da più di dieci anni offre servizi integrati e gratuiti di supporto alle famiglie spezzine, presso la sua sede di Casa Massà, desidera iniziare il 2019 raccontando una bella notizia ed una collaborazione ricca di umanità tra Terzo Settore, Volontariato, Scuola e giovani Spezzini. In un’immagine sono rappresentati solidarietà tra le generazioni, educazione, arte, creatività e diritti dei bambini. Le classi 5B e 5E del Liceo Artistico Cardarelli hanno infatti lavorato negli ultimi mesi del 2018, sotto la guida delle Professoresse di Grafica pubblicitaria Linda Ferravante e Martina Taranto, alla creazione del logo della campagna di promozione dell’affido familiare finanziata dalla Fondazione Cattolica Assicurazioni. Sono stati prodotti dai giovani studenti diverse versioni e quella nella foto è la versione selezionata per la campagna. Accogliere e prendersi cura dell’altro, e quindi anche di sé, diventa un’arte, una capacità ed un talento innato negli esseri umani che va però valorizzato e coltivato. La casa, i diversi membri della famiglia ed il camino con il fumo rosso richiamano lo stare insieme, la protezione e la sicurezza, ma anche i buoni sentimenti, la generosità ed i valori della solidarietà ricordati sia da Papa Francesco sia dal presidente Mattarella. Sono queste le fondamenta della costruzione di una società accogliente, basata sulla fiducia e non sulla paura ed a misura di tutti e tutte. In una comunità accogliente anche i bambini e le bambine “fragili” possono riconquistare la fiducia di affidarsi a famiglie che hanno ricevuto in dono un grande amore da regalare e da moltiplicare. L’affido familiare è un’esperienza complessa: alle famiglie viene chiesto dalle Istituzioni di accogliere bambini e bambine, a volte adolescenti, che sono come piattini sulle bacchette del circo, secondo un’espressione di un padre affidatario dell’Associazione. Le famiglie affidatarie, oltre a dare una seconda possibilità ai bambini di crescere sereni devono anche contribuire a mantenere il filo di seta tra i bambini ed il loro passato, le loro famiglie di origine. In un processo così delicato nel quale spesso sembra che siano più gli ostacoli che i risultati positivi l’Associazione la Famiglia si offrirà come spazio di incontro e di supporto nel quale anche i genitori affidatari si sentano accolti e “curati” e mai lasciati soli, perché l’esperienza e l’apprendimento degli uni possa diventare patrimonio di conoscenza anche per gli altri.

Con il logo prodotto dal Liceo Artistico, l’Associazione La Famiglia sta per lanciare un sito web nel quale sarà possibile trovare informazioni e contatti per avvicinarsi all’esperienza dell’affido familiare e soprattutto trovare una “grande famiglia” composta da professionisti, volontari e cittadini che credono nel servizio e nella possibilità., di costruire insieme una comunità più accogliente per tutte le generazioni.