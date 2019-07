Locali che utilizzano eco bicchieri? Con "LessGlass" si dà il buon esempio

La Spezia - È nato il circuito ‘LessGlass‘, per una movida consapevole ed ecologica e per dar vita a un circuito di locali che utilizzino ecobicchieri per l’asporto e che contribuiscano a una notevole diminuzione della plastica. Confcommercio Imprese per l’Italia si impegna a fornire i bicchieri “ekomon”, realizzati interamente in prolipene, personalizzati per

ospitare i loghi degli sponsor e rafforzare l’identità degli eventi. L’unico obbligo da parte degli associati è quello di pagare una prima fornitura al costo di 1 euro per bicchiere. L’esercente associato consegna all’utente “da asporto” la bevanda scelta nel bicchiere “ekomon”, a fronte di una cauzione pari a un euro. Tutti gli esercenti associati sono

collegati in rete, in modo che il cliente non sia obbligato alla restituzione nello stesso locale ma possa restituirlo alla fine della serata in qualsiasi locale associato. Per ulteriori chiarimenti sul progetto è possibile contattare il presidente

dei giovani imprenditori, Filippo Lubrano, al numero 340 3212763.