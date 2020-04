Lo spezzino Ricci prefetto nell'epicentro di Bergamo

La Spezia - Una nomina di grande responsabilità attende Enrico Ricci, alto funzionario dello Stato nato alla Spezia 59 anni fa. La ministra Luciana Lamorgese lo ha individuato come nuovo prefetto di Bergamo, la provincia che rappresenta la prima linea nella battaglia contro il contagio da Covid-19. Arriva da Varese, dov'era in servizio dal 2018, e sostituisce Elisabetta Margiacchi andata in pensione per raggiunti limiti d'erà la scorsa settimana. Una nomina lampo quella di Ricci, che prenderà servizio nelle prossime ore. "Sento la responsabilità di un incarico che non è facile perché vado nella provincia più martoriata d’Italia. Spero di fare bene e di essere di aiuto per superare questa fase difficilissima", ha dichiarato in queste ore.

Dopo la laurea in giurisprudenza all'Università di Pisa, ha iniziato la carriera nello Stato non ancora trentenne. Genova, Pisa e Torino i suoi primi incarichi; nelle prefetture di queste ultime due città è tornato poi da capo di gabinetto e dirigente dei servizi elettorali. Ha curato tra le altre cose emergenze per calamità naturali, l'organizzazione delle celebrazioni del 150esimo anniversario dell'Unità d'Italia a Torino e i programmi di accoglienza per profughi di varie nazionalità. Nel 2017 è diventato prefetto della provincia di Massa Carrara dove è rimasto un anno e mezzo prima di passare a Varese.