Lo scienziato di fama mondiale Fogassi al liceo Mazzini

La Spezia - Lezione "speciale" al liceo Mazzini della Spezia per un approfondimento sulle neuroscienze tenuto dal professor Leonardo Fogassi fra i principali protagonisti della scoperta scientifica legata ai neuroni-specchio, già vincitore nel 2007, con Giacomo Rizzolatti e Vittorio Gallese, del prestigioso Grawemeyer Award, e attualmente Professore di Neurofisiologia presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università di Parma. “Nuove prospettive nelle Neuroscienze e il loro apporto all’apprendimento e alla pedagogia” si terrà domani mattina alle 11 nell'istituto, è dedicato a studenti e docenti e si pone lo scopo di offrire un breve viaggio nella recente tematica dei neuroni-specchio che promettono di fornire una spiegazione oggettiva a fenomeni intersoggettivi complessi, graduabili dall’empatia alla solidarietà, fino a coinvolgere il linguaggio stesso.

Con i suoi 916 studenti, il liceo Mazzini si prepara ad affrontare un altro anno e ad accogliere le iscrizioni per il prossimo anno scolastico. Con i suoi indirizzi specifici, le attività extra è il primo istituto spezzino ad aver guardato ad Oriente, in tutti i sensi. Ne è un esempio il corso di cinese, frequentabile anche per gli esterni alla scuola gratuito pomeridiano, del quale Città della Spezia aveva parlato qui.

Gli indirizzi del Mazzini attirano moltissimi studenti e a fare la parte del leone sono le sezioni dedicate alle lingue, infatti il 45 per cento degli studenti si orienta in quella direzione, il restante si divide tra il liceo delle Scienze umane e settore Economico sociale.

Per conoscere meglio il liceo Mazzini c'è un'altra data: il 22 gennaio. Si terrà infatti un incontro

aperto a genitori e studenti, per l'attività di orientamento in entrata del liceo.

Il lavoro di orientamento è già cominciato con una serie di attività avviate nei mesi di ottobre e novembre: con la Settimana delle lingue e la Settimana delle Scienze umane . Si sono tenuti tre incontri pomeridiani curati dagli studenti dei diversi percorsi liceali, l'orientamento si è sviluppato nel corso delle settimane a tema dedicate alle discipline di indirizzo (Diritto ed economia per il Liceo Economico-Sociale; Lingue europee e Cinese per il Liceo Linguistico; Psicologia, Sociologia, Antropologia e Pedagogia per il Liceo delle Scienze Umane), per proseguire poi in un'alternanza di incontri aperti alle famiglie e Open Day riservati agli alunni in uscita dal primo ciclo.

Ma si sa, scegliere la scuola giusta è sempre molto complicato. A fare una panoramica sul liceo Mazzini è la dirigente scolastica Francesca Del Santo.



"Siamo tutti consapevoli di come sia delicato e problematico il momento della scelta della scuola superiore e di come l'informazione sulle possibili alternative, seppur indispensabile, spesso non sia sufficiente a facilitare il compito degli alunni e delle famiglie - spiega ai taccuini di Città della Spezia -. Per questo, anche seguendo i suggerimenti proposti dall'iniziativa Aspettando Orienta-menti promossa dall'Ufficio Scolastico del nostro ambito, abbiamo ritenuto utile integrare la nostra attività di orientamento con contatti più informali, che facilitino la confidenza con lo spirito e il clima di ciascun indirizzo. Abbiamo iniziato lo scorso anno, un po' in sordina, per il solo Liceo economico- sociale – il più giovane dei nostri indirizzi di studio – inserendo un pomeriggio di apertura al pubblico nel cuore di una settimana dedicata alle più attuali tematiche di economia politica, approfondite a beneficio degli studenti del liceo e degli stessi docenti da ricercatori e professionisti di spicco. Quest'anno abbiamo replicato, estendendo il modello della Settimana tematica a tutti i nostri percorsi e offrendo così a chiunque fosse interessato un momento di full immersion nella dimensione educativa tipica di ciascun indirizzo liceale".



Un termine che si sente spesso, in ambito scolastico è "curvatura". Molto diverso dal termine "indirizzo". Al Mazzini si preferisce il secondo. "Siamo piuttosto prudenti nei confronti del concetto di “curvatura” - spiega la dirigente Del Santo - sospettiamo che in qualche caso le curvature possano, più che arricchire, confondere architettura e ragion d'essere degli indirizzi ordinamentali. Noi preferiamo il potenziamento delle caratteristiche specifiche di ciascun percorso: abbiamo agito così avviando a suo tempo nel Liceo Linguistico il corso EsaBac, che, unico in provincia, consente l'acquisizione di un doppio diploma, italiano e francese garantendo un'autentica dimensione europea dell'educazione. Nella stessa direzione ci siamo poi mossi offrendo per un biennio come quarta lingua europea lo spagnolo e prima ancora per un quinquennio il cinese: scelta, questa, che asseconda la vocazione internazionale coltivata nel tempo dal nostro Liceo. Nell'ottica di valorizzazione delle specificità formative, mentre andiamo esplorando, nel Liceo delle Scienze Umane, i territori di confine fra scienze umane e neuroscienze - venerdì 17 su questo tema terrà da noi una conferenza il professor Leonardo Fogassi, scienziato di fama mondiale nell'ambito della neurobiologia - abbiamo scelto di incrementare nel Liceo economico – sociale il monte ore di Diritto ed economia politica".

"Quanto agli indirizzi - prosegue la dirigente - , abbiamo la ragionevole certezza della validità di quelli offerti dal nostro Liceo: individuato ciascuno da un nome che ne rispecchia l'autentica natura, i percorsi formativi del liceo delle Scienze Umane, dell'Economico-sociale e del Linguistico valorizzano in rapporto al presente le potenzialità di una solida formazione culturale generale, attenta agli aspetti più problematici della contemporaneità e proiettata in una dimensione genuinamente europea e internazionale, per concludersi infine con un Esame di Stato nel quale le seconde prove scritte, e nel caso dell'EsaBac anche la terza, mettono alla prova i candidati su quelle che sono le effettive discipline di indirizzo".

Di Europa si parla sempre molto nel mondo della scuola: di recente è stato presentato un nuovo indirizzo di studi, il Liceo Classico Europeo. "Ogni proposta formativa è talmente complessa che è impossibile giudicarla dal di fuori; come persona di scuola guardo naturalmente con interesse a quella che è una novità sul piano locale - spiega Del Santo -. Tutto quello che posso dire, sulla base dell'esperienza pluridecennale del liceo Mazzini, è che la dimensione europea e quella internazionale, che la comprende, si sostanziano di esperienze vissute, oltre che di nodi teorici. Mi limito a un dato: nell'anno solare 2019 abbiamo realizzato 161 mobilità studentesche in uscita e ospitate più di 60 in entrata. Si tratta del risultato di una rete di relazioni multilaterali o bilaterali, che hanno strutturato nel tempo la vocazione multiculturale del nostro liceo".

"Accanto ai molteplici progetti del programma Erasmus, prosegue il gemellaggio con il Gymnasium Bad Aibling - conclude Del Santo - , giunto lo scorso anno al suo 25° anno; la convenzione con l'Istituto Confucio, che ci consente di offrire gratuitamente, senza costi per le finanze pubbliche o private, un corso pomeridiano di lingua cinese, integrato negli ultimi 3 anni da un lettorato svolto da madrelingua cinese per gli studenti dell'opzione internazionale del liceo linguistico; e infine il corso EsaBac, attivato dal nostro Liceo sulla base degli accordi bilaterali stipulati tra Francia e Italia, al termine del quale si può conseguire un doppio diploma, testimone di una reciproca convergenza fra licei francesi e italiani negli studi storici e letterari".