Lo Spirito di Stella e Tarros uniti per il progetto Wow for Children

Wheels On Waves, il sensazionale viaggio del primo catamarano completamente accessibile "Lo Spirito di Stella", in navigazione intorno al mondo per contribuire a diffondere il messaggio di pace e uguaglianza delle persone con disabilità.

La Spezia - E' stato inaugurato la settimana scorsa il progetto “Wow for Children 2020”, ideato dal velista Andrea Stella e di cui Tarros Group è partner. Questa iniziativa permette a diversi bambini disabili di vivere l'esperienza del mare assieme alle loro famiglie, a bordo del catamarano “Lo Spirito di stella”, il primo al mondo interamente accessibile. Dopo le giornate vissute al porto di Brindisi, prossima tappa prevista a Rimini.



Lo Spirito di Stella, il primo catamarano senza barriere architettoniche, è salpato con il progetto WOW-Wheels On Waves, lo scopo è diffondere nel mondo, un messaggio di pace e di rispetto dei diritti delle persone con disabilità. La navigazione partita da Miami in maggio, arrivata a New York in giugno, si concluderà a Roma, in Vaticano, nel mese di settembre 2017.