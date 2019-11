Lo Spezia raccoglie fondi per il centro Irene, Giorgi e Peracchini: "Lo sport veicola messaggi positivi"

La Spezia - Domenica 24 in occasione della sfida di campionato di calcio tra lo Spezia e il Frosinone, la società spezzina ha organizzato una raccolta fondi da destinare al Centro Antiviolenza Irene che è gestito dal Comune della Spezia. Una iniziativa nata per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della violenza sulle donne. Lunedì 25, il giorno successivo, si celebra la giornata mondiale contro la violenza sulle donne.

"Lo Spezia Calcio dimostra sempre di avere un grande cuore, dentro e fuori il campo da calcio, per la sua città - dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini - un grande gesto a testimonianza di quanto lo sport possa essere un importante veicolo per sensibilizzare la cittadinanza contro ogni forma di violenza contro le donne in occasione della giornata mondiale dedicata, il 25 novembre".



‘Sono molto grata allo Spezia Calcio per aver pensato e organizzato questa iniziativa. Ha dichiarato l’assessore alle Pari opportunità Giulia Giorgi. Il calcio è forse lo sport più popolare e seguito nel nostro paese che diventa, in questo caso, anche un veicolo importantissimo per diffondere messaggi positivi come quello contro ogni violenza sulle donne. Recentemente in Comune abbiamo presentato l’iniziativa ‘Palla alle Donne Contro ogni Violenza’ che quest’anno è alla sua seconda edizione. Un progetto che vuole Informare i giovani sul fenomeno della violenza di genere, del bullismo e del cyber-bullismo e promuovere la cultura dei diritti della persona concetti di parità e di pari opportunità, di stima e di autostima. Grazie a questa raccolta fondi potremo aiutare molte donne ad uscire dalla situazione di violenza e trovare una nuova vita".