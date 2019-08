Lipu: "Nuovi alberi? Le sostituzioni vanno fatte con criterio e solo se necessario"

La Spezia - Riceviamo da Lipu La Spezia



Se devo spostare un mobile pesante in casa chiamo un uomo adulto o, al massimo, una persona un po’ “attempata” che potrà avere meno forza compensata però dall’esperienza e dalla “saggezza”. Non mi rivolgerò di certo ad un bambino di cinque anni: se crescerà bene, potrà un giorno futuro avere quella energia di cui adesso non dispone.

Questa battuta serve per fare un paragone -facilmente comprensibile- tra ciò che possono offrire gli alberi “grandi” rispetto a quelli “piccoli” in fatto di benefici per la città e, quindi, per la nostra salute (servizi ecosistemici, che vanno dall’ombra con cui le piante ci riparano nelle assolate giornate estive, alla rimozione di anidride carbonica dall’atmosfera che causa i cambiamenti climatici, dal contrasto all’inquinamento alla caratterizzazione del paesaggio).

In questi tempi, le discussioni circa la sostituzione degli alberi nelle città sono frequenti.

In merito, Marco Dinetti (Responsabile Ecologia urbana Lipu) afferma che “una certa cultura sta cercando di enfatizzare -senza alcuna razionalità- la pericolosità degli alberi. È fuori dubbio che talvolta può cadere un ramo e, purtroppo, in rare occasioni, si verificano anche dei danni. Per questo è evidente che gli alberi vanno controllati e ben gestiti. Ma quale deve essere la manutenzione opportuna? Non certo le potature drastiche (capitozzature) cui troppo spesso assistiamo -dannose per la salute e la stabilità delle piante e contrarie alle Linee guida del Ministero dell’Ambiente- bensì altri tipi di cure agronomiche. Inoltre, la statistica ci dice che ci sono più probabilità di essere uccisi da un fulmine o di vincere la lotteria nazionale che di morire per la caduta di un albero; pertanto, diffondere la paura per gli alberi e usarla come pretesto per abbatterne più possibile appare quanto meno scorretto”.

Quelle stesse persone si giustificano dicendo che, al posto degli alberi maturi ne verranno piantati dei nuovi, in sostituzione. Ma gli esperti ci dicono che gli alberi “grandi” rimuovono gli inquinanti atmosferici 70 volte più efficacemente di quelli giovani, tanto che, secondo il Piano per la qualità dell’aria della Regione Toscana, un pino domestico adulto abbatte 16,08 g di polveri sottili al giorno e sequestra 1 quintale di anidride carbonica ogni anno. Ritornando al paragone iniziale, se un albero maturo può assorbire 140 kg di CO2 all’anno, uno di nuovo impianto ne rimuove soltanto 4 kg. Secondo il parere della Lipu -e non solo- è sicuramente utile piantare nuovi alberi. Attenzione però che le sostituzioni di quelli adulti vengano fatte gradualmente, dove realmente necessario e con criterio. Questo riguarda anche il rispetto della fauna selvatica -uccelli in particolare- che vivono e nidificano abitualmente nelle alberature urbane. Il recente ritrovamento di una Tortora dal collare sotto ai pini del Viale Colombo a Marina di Carrara ne è un esempio. Altrimenti, la perdita di servizi ecosistemici sarà notevole e ci vorranno parecchi decenni prima di ripristinare la condizione ottimale: i

cittadini, per lunghi anni, dovranno dunque confrontarsi con un paesaggio povero di biodiversità, più brutto, con sbalzi climatici, con aria più inquinata.



