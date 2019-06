Lions dona una biblioteca alla scuola Alighieri

La Spezia - Interessante e utile iniziativa del Lions Club La Spezia Host che ha donato alla scuola primaria Dante Alighieri di Migliarina una piccola biblioteca di libri per ragazzi della Giunti editrice che, in collaborazione con la dirigenza scolastica, ha individuato i testi di maggiore interesse ed attualità. Alla breve cerimonia di consegna erano presenti il presidente Lions Club La Spezia Host, avvocato Roberto Venturoli, il dirigente scolastico Tiziano Lucchin e le insegnanti Paola Maggi, Roberta Bugliani, Patrizia Niccolai, Federica Calzolari e Patrizia Ponzanelli, oltre a undici bimbi in rappresentanza delle quindici classi della scuola che fa parte dell’istituto comprensivo 7. Tutti hanno ringraziato per il gradito e utile dono. Il dottor Lucchin ha ringraziato personalmente il Lions per il grande omaggio alla cultura teso a far crescere i bambini.