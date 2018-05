Lions Colli Spezzini consegna un defibrillatore a Ibis

La Spezia - Il volontariato unisce le forze per essere sempre più attivo verso la Cittadinanza della Spezia.

Domenica 21 Maggio il Presidente del Lions Club Colli Spezzini Lido Tedeschi ha consegnato un defibrillatore al Comandante della Motonave Ibis Francesco Longardo.



Hanno presenziato alla cerimonia il Sindaco di La Spezia Pierluigi PERACCHINI, l'Assessore alla sanità Gianmarco MEDUSEI, l' Assessore alla Protezione Civile Luca PIAGGI, il responsabile del Progetto LIONS ALERT Distretto 108 IA2 Dr Alessandro Belloni, i numerosi soci del Lions Colli Spezzini, l'equipaggio di Ibis ed i gruppi di Protezione Civile dell'Associazione Nazionale Alpini e di Life on the Sea.



La cerimonia si e' svolta a bordo della Motonave Ibis, di proprietà della ONLUS Life on the Sea a Porto Mirabello ospite negli ormeggi della Autorita' Portuale.



Questo defibrillatore, che segue quelli donati dal Lions Club Colli Spezzini al Palazzetto dello Sport, all'Ass Naz. Alpini della Protezione Civile e al Golf Marigola, sarà utile per le uscite in mare dell'equipaggio di Ibis come Gruppo di Protezione Civile e per le uscite con i ragazzi diversamente abili.



Il Sindaco di La Spezia Pierluigi Peracchini ha aperto la cerimonia con il ringraziamento alle associazioni di volontariato, all'importanza della collaborazione tra cittadini, volontari e istituzioni anche per avere una città sempre più "cardioprotetta" .



Il Comandante Longardo ha ringraziato il Lions Club per la collaborazione, ricordando che i soci di Life on the Sea e l'equipaggio di Ibis sono costantemente formati con i corsi per l'utilizzo dei defibrillatori, aspetto essenziale per l'utilizzo di questi strumenti "salvavita". Questo defibrillatore distribuito dall'Azienda spezzina Me.Gears e' dotato degli standard relativi all'utilizzo in nave.



Il Presidente dei Colli Spezzini Lido Tedeschi ha ringraziato gli amici di Life on the Sea per quello che fanno tutti i giorni per i più bisognosi ed ha auspicato una continua collaborazione, donando la bandiera del Lions Club al Comandante Francesco Longardo, ricevendo il crest di Ibis come da tradizione marinaresca.