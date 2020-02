Lions Clubs a Palazzo civico, ricevuti da Peracchini

La Spezia - In occasione dell’incontro nazionale del Lions Clubs International alla Spezia per “Scambi e Campi giovanili”, il Sindaco Pierluigi Peracchini ha ricevuto a Palazzo Civico per uno scambio di crest il Governatore del Distretto Lions 108 IA2 Alfredo Canobbio, il Presidente del Consiglio dei Governatori Luigi Tarricone, il Governatore del distretto TA1 Guido Cella, il Governatore del Distretto LA Pierluigi Rossi, il coordinatore nazionale degli scambi giovanili Domingo Pace, il Presidente della zona della Spezia Pietro Fausto Repetto e Monica Coppi, cerimoniale del Lions.

“Ringrazio il lavoro sociale e umano che i Lions compiono quotidianamente per la promozione di valori universali che mai dobbiamo dimenticare finalizzati al bene comune, quali l’amicizia e la comprensione fra i popoli del mondo – dichiara il sindaco Peracchini - E’ un grande onore per la nostra città aver ospitato la delegazione per gli scambi giovanili e tutti i giovani che vi hanno partecipato”. Il Governatore Canobbio ha ringraziato il sindaco, l’amministrazione ed il Comando della Marina Militare per la preziosa collaborazione offerta e la grande ospitalità che ha permesso ai partecipanti di scoprire le bellezze e il fascino della Spezia e dell’Arsenale.