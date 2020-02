Liguria in "allerta rossa" per il coronavirus

La Spezia - Stop alle manifestazioni pubbliche e alle lezioni scolastiche e obbligo di quarantena per chi è presente sul territorio regionale ligure e proviene dalle aree interessate dal contagio del coronavirus. Sono questi i provvedimenti contenuti nell'ordinanza emessa dal presidente della Liguria, Giovanni Toti (scarica e leggi qui), nella serata di ieri per contrastare il propagarsi della malattia sul territorio regionale, dove - è utile chiarirlo - non si sono mai registrati casi di infezione.



"L'ordinanza - ha spiegato questa mattina l'assessore regionale alla Protezione civile, Giacomo Giampedrone - ha una durata di una settimana e impone una serie di precauzioni per contenere il più possibile l'esposizione all'eventuale presenza del virus in Liguria. E se dovessimo avere a che fare con un caso il provvedimento potrebbe limitare l'insorgere di un eventuale contagio. I sindaci, come è accaduto ieri a Levanto, potranno richiamare la norma e imporre l'isolamento a chi nelle ultime due settimane ha visitato uno dei luoghi del contagio. L'ordinanza è modulabile e potrà essere modificata con il cambiare della situazione. In fase precauzionale possiamo fare questo: non possiamo invece intervenire sugli eventi privati. Non avendo, per fortuna, registrato casi si coronavirus in Liguria resta la discrezionalità tra comparto pubblico e privato".



"Valutiamo giorno per giorno la situazione - ha aggiunto il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini - svolgendo i controlli del caso che per ora non hanno fatto registrare alcun caso. Dobbiamo, soprattutto noi amministratori, trasmettere responsabilità in quello che facciamo, senza creare allarmismi e pensare a cosa accadrà tra un mese, come nel caso della Fiera di San Giuseppe. Ci penseremo una decina di giorni prima, quando spero che la situazione sarà decisamente migliorata. Questa mattina ho ricevuto telefonate da persone che mi chiedevano se possono aprire la palestra, come si devono comportare se hanno usa scuola guida... Non abbiamo casi di positività quindi non ci saranno provvedimenti eccessivamente restrittivi, chiediamo solo la massima attenzione. E in tutto questo dobbiamo ringraziare il personale medico e infermieristico spezzino, che sta svolgendo un grande lavoro".

Tra le rassicurazioni date da Peracchini c'è anche quella che riguarda il turismo crocieristico: le crociere hanno il proprio protocollo di sbarco: chi si accinge a scendere dalle navi è già stato sottoposto a tutte le verifiche necessarie. Il problema, semmai, è quello contrario: speriamo di non avere troppe disdette".

Il segretario regionale dell'Anci, Pierluigi Vinai, ha ricordato che l'intenzione della norma è quella di evitare grandi aggregazioni di persone, non quella di ammazzare la socialità: "Serve far prevalere il buonsenso".



Le decisioni saranno prese di settimana in settimana. La task force sanitaria di Alisa valuterà il da farsi con il passare del tempo e il rischio è che se la situazione non rientrerà nelle prossime settimane ci siano ripercussioni davvero pesanti per l'economia e non solo, vista l'esposizione che solitamente ha la Liguria nel periodo primaverile.

"Per adesso - ha concluso Giampedrone - siamo in uno stato di prevenzione, come se fossimo in allerta rossa per maltempo. Tutto è predisposto per affrontare eventuali problemi: non appena si presentano nuove criticità il sistema sanitario informerà i sindaci, le prefetture di competenza e la presidenza della Regione e la cabina di regia deciderà come agire".