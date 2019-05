Liguria da bere, calici al collo dal 28 al 30 giugno

La manifestazione dedicata alle produzioni vitivinicole e ai prodotti del territorio giunge alla quattordicesima edizione.

La Spezia - Nonostante il cielo plumbeo e le temperature autunnali il calendario segna maggio e presto sarà il momento di voltare pagina e di entrare nel mese di giugno, tradizionalmente legato allo svolgimento di uno degli eventi più attesi dagli spezzini e apprezzato dai turisti che hanno la fortuna di trovarsi in città nei giorni in cui gli stand e le etichette migliori della Liguria invadono la parte pedonale di Corso Cavour e Piazza Beverini.



Stiamo parlando naturalmente di Liguria da bere, fortunata manifestazione che giunge nel 2019 alla sua quattordicesima edizione. L'appuntamento sarà, come ormai di consueto, nel corso dell'ultimo fine settimana del mese di giugno, con l'inaugurazione fissata per venerdì 28 e la chiusura nella giornata di domenica 30.

Ad organizzare l'evento, come sempre, è la Camera di commercio, attraverso l'azienda speciale Blue hub, che ha sede alla Spezia. Anche quest'anno si registra il contributo da parte del Comune della Spezia, che metterà sul piatto 3mila euro.



Nelle prossime settimane sarà reso noto il programma dettagliato della manifestazione.