Liguria Popolare, Costa: "Nuovo indirizzo del classico grande conquista"

La Spezia - Approvato oggi, in Consiglio regionale, un emendamento presentato dal consigliere Andrea Costa al Piano di dimensionamento scolastico 2020-21 che prevede l’attivazione del nuovo indirizzo presso il Liceo Costa della Spezia. "E’ stata una richiesta ben precisa maturata nell’ambito spezzino e la sua approvazione – aggiunge il presidente della III Commissione –conferma il percorso condiviso con il territorio nelle scelte formative della Regione"



Il “Liceo Classico Europeo” arriva in Liguria: oggi il Consiglio regionale ha approvato un emendamento, presentato da Andrea Costa (Liguria Popolare) durante la votazione del Piano di dimensionamento della rete scolastica 2020-2021, che introduce il nuovo indirizzo presso il liceo “L. Costa” della Spezia. "Ho accolto una delle preziose istanze, giunte dal territorio, che hanno contribuito a integrare l’offerta formativa della nostra regione" spiega il consigliere, che è anche il presidente della III Commissione-Attività produttive, Cultura, Formazione e Lavoro dove il Piano era stato presentato e licenziato il 31 ottobre scorso.



Costa conferma il percorso altamente partecipato che ha permesso di raggiungere nel Piano di dimensionamento scolastico un risultato particolarmente condiviso: "La pianificazione 2020-21 nel suo complesso non prevede - aggiunge - chiusure di istituti o accorpamenti ma, al contrario, fornisce ulteriori servizi nella consapevolezza che la rete scolastica rappresenta un’importante articolazione di presidi sul territorio".



L’apertura dell’indirizzo “classico europeo”, uno dei pochi in Italia e l’unico in Liguria, rappresenta un ulteriore valore aggiunto e prevede, fra l’altro, il potenziamento della conoscenza delle lingue straniere e studi di diritto ed economia. "E’ stata una richiesta ben precisa maturata nell’ambito spezzino e la sua attivazione accresce la qualità dell’offerta didattica – conclude Andrea Costa – e avvicina sempre più la scuola ligure agli standard comunitari, offrendo ai nostri studenti un’ulteriore chance nella formazione europea e nuove opportunità di lavoro".