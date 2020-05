Liguori: "Mancano figure dello spessore etico e morale di Giovanni Falcone"

La Spezia - "Oggi ricorre la commemorazione dell’uccisione di Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo, anche lei magistrato, e degli uomini della scorta, assassinati per mano della mafia, facendo saltare un tratto dell’autostrada Punta Raisi-Palermo. Occorre ad ogni costo mantenere vivo il suo ricordo soprattutto tra i giovani non solo per onorarne la memoria ma soprattutto per testimoniare il suo impegno fermo nella lotta alle mafie e alle criminalità organizzata, pagato purtroppo con la sua stessa vita". Lo afferma il docente ed esponente del Partito democratico, Luca Liguori, ricordando la ricorrenza della strage di Capaci.



"Quest’anno - prosegue Liguori - non sono possibili eventi partecipati per commemorare l’anniversario, tuttavia la Fondazione Falcone invita ad apporre alle 18 al proprio balcone un lenzuolo bianco a richiamare non solo la memoria del magistrato ma anche a simboleggiare l’impegno dei tantissimi lavoratori in primis quelli della sanità, che in questi mesi di emergenza nonostante il rischio contagio non hanno mai smesso di adempiere al loro dovere. In fondo, come Giovanni Falcone, hanno continuato a lavorare sopportando la paura e mettendo la propria vita a servizio degli altri. Mancano, nel nostro tempo, figure di questo spessore etico e morale, ed i nostri giovani ne avrebbero immenso bisogno. Mi piace ricordarlo con uno dei suoi pensieri, a mio giudizio più rappresentativi, da sempre messaggio di grande valore culturale, educativo e sociale: “che le cose siano così, non vuol dire che debbano andare così. Solo che quando c’è da rimboccarsi le maniche e incominciare a cambiare, vi è un prezzo da pagare, ed è allora che la stragrande maggioranza preferisce lamentarsi piuttosto che fare”".