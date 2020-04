Lieve calo per tutti i dati, ma continuano i lutti

A livello regionale cresce ancora il numero dei contagi attivi, saliti a 4.856 (45 più di ieri). In provincia della Spezia scendono invece a 391, così come i ricoveri, calati a 78. Restano in 5 in Terapia intensiva.

La Spezia - Scendono a 391 i casi attuali di positività al Covid-19 nel territorio della provincia spezzina, 6 meno di quelli attivi sino a ieri. Scendono anche i ricoveri, passati da 81 a 78, e le persone in sorveglianza attiva, passate da 281 a 267 (14 meno di ieri). Resta costante il numero dei pazienti in Terapia intensiva, fermi a 5, mentre i decessi di pazienti Covid-19 positivi negli ospedali Sant'Andrea e San Bartolomeo è salito a 120.



A livello regionale i casi positivi salgono a 4.856 (45 più di ieri), mentre scendono gli ospedalizzati: ieri erano 952, oggi sono 874, ovvero 78 in meno. I ricoverati in Terapia intensiva restano pressoché inalterati: ieri erano 92 oggi sono 91.

Il totale dei test effettuati è arrivato a 37.842 (1.852 più di ieri) e i clinicamente guariti (asintomatici positivi e domicilio) sono 1.390 (55 più di ieri). I guariti con due test consecutivi negativi sono 1.146 (61 più di ieri) e le persone in isolamento domiciliare sono 2.592 (68 più di ieri).

Infine i decessi di pazienti positivi al Covid-19 sono saliti a 1.045 dall'inizio dell'emergenza, 25 più di ieri.



Positivi per provincia

IMPERIA - 922

SAVONA - 744

GENOVA - 2.783

LA SPEZIA - 391

Altro/in fase di verifica 16

TOTALE - 4.856



Ospedalizzati (di cui in Terapia intensiva)

ASL 1 - 149 (16)

ASL 2 - 134 (10)

Ospedale Policlinico San Martino - 167 (29)

Ospedale Evangelico - 40 (2)

Ospedale Galliera - 103 (7)

Ospedale Gaslini - 3 (0)

ASL 3 Villa Scassi - 142 (16)

ASL 3 Gallino - 4 (0)

ASL 3 Micone - 0 (0)

ASL 3 Colletta - 0 (0)

ASL 4 Sestri Levante - 52 (6)

ASL 4 Lavagna - 2 (0)

ASL 5 - 78 (5)



Soggetti in sorveglianza attiva

ASL 1 - 172

ASL 2 - 1.116

ASL 3 - 511

ASL 4 - 370

ASL 5 - 267

Liguria - 2.436