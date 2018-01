Lieto fine al Casini: la Provincia si prepara a riparare i danni

Gli studenti dovranno però responsabilizzarsi e fare attenzione che la scuola e i suoi beni vengano tutelati.

La Spezia - Pace fatta tra gli studenti, il Casini e la Provincia. Questa mattina si è tenuto il sopralluogo, programmato nei giorni scorsi, per fare il punto della situazione in merito ad una serie di disagi lamentati dagli studenti.

La Provincia, nella figura del presidente Cozzani accompagnato anche dal consigliere Figoli e i tecnici addetti all'edilizia scolastica, si è presa in carico quelli che si sono rivelati lavori di piccola mantuenzione lanciando però un monito chiaro agli studenti: dovranno responsabilizzarsi e controllare loro stessi cosa succede tra i corridoi e richiamare all'ordine chi fa danni.

Non sono stati rilevati, in nessun caso, problemi di staticità. Il Casini dunque non è perfetto ma nemmeno un malato terminale. Alcuni lavori servono e verranno fatti. Dal sopralluogo è emerso anche che alcuni "buchi" e segni sono riconducibili ad una mano umana e non alla stabilità della scuola.

Alla fine comunque sembra che un po' da tutte le parti sia mancata la comunicazione. Il presidente Cozzani ha incontrato sia gli studenti che la dirigente Gesu andandosi così a ripristinare un filo diretto con l'Ente mancato nel corso degli anni e soprattutto per il depotenziamento dello stesso.

"A margine dell'incontro - spiegano dall'Ente - è emerso anche che verrà fatto un capitolato di spese per comprendere quanto denaro sarà necessario per tappare i buchi e rimettere la porta dove è stata letteralmente sdradicata. Per quanto riguarda poi la vicenda della cappa delle cucine è venuto fuori che si tratta di una fessura che si è venuta a creare in una parte del cartongesso, quindi nessun rischio esalazioni".