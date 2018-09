Liceo artistico, al via le iscrizioni ai corsi serali

La Spezia - Da questo anno scolastico 2018-2019 aumenta l’offerta formativa degli Istituti Superiori della nostra Provincia : infatti nell’ambito dell’istruzione per gli adulti è possibile, sino al 15 ottobre 2018, iscriversi al Liceo Artistico dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Vincenzo Cardarelli” che nell’ambito della riforma dei corsi serali, L. 263/2012, ha attivato il corso di Arti Figurative.

Il corso è articolato in tre periodi didattici a cui gli studenti accedono sulla base delle competenze disciplinari raggiunte e possedute; ciò consente un percorso scolastico accelerato perché sono riconosciuti gli eventuali crediti scolastici o formativi già acquisiti ; pertanto uno studente è messo nella condizione di potersi diplomare in tre anni.

Inoltre la normativa prevede che l’utilizzo di un 20% del monte orario di lezioni previsto possa essere effettuato a distanza, cioè lo studente può assentarsi, per vari motivi, ma seguire a distanza le lezioni su una piattaforma on line, in tal modo questi giorni non saranno conteggiati come assenze.

Anche la didattica seguita dai docenti, in considerazione del tipo di utenza che caratterizza i corsi serali: studenti-lavoratori o studenti che frequentano contemporaneamente corsi di formazione professionale, prevede dei moduli in cui è favorito un apprendimento facilitato, basato molto sulla pratica e sul lavoro da svolgere in classe; la presenza di moderni laboratori consente di agevolare questo tipo insegnamento.

Il corso serale del Liceo Artistico ad indirizzo Arti figurative , oltre alle materie generali, prevede lo studio di Storia dell’arte, Discipline grafiche e pittoriche, Discipline geometriche, Discipline plastiche e scultoree, Laboratorio artistico e della figurazione.

Si ricorda che presso l’Istituto Superiore Cardarelli è in funzione da diversi anni il corso serale per adulti relativo a Costruzioni, Ambiente e Territorio (CAT), strutturato sempre in tre periodi didattici e con le modalità didattiche già illustrate; inoltre l’Istituto Cardarelli, in collaborazione con l’ordine dei Geometri e degli Architetti della Spezia, ha attivato da alcuni anni un corso della durata di sei mesi per conseguire l’abilitazione a svolgere la professione di geometra ed è stato attivato anche il Polo Tecnologico con l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

Tutti questi corsi si tengono presso la sede centrale dell’Istituto Cardarelli in via Carducci 120 alla Spezia.

Altre informazioni in merito si possono avere consultando il sito dell’Istituto www.istitutocardarelli.gov.it o presso la Segreteria didattica (tel.0187/510534)