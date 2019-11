Liceo Pacinotti protagonista, i progetti Erasmus avvicinano gli studenti europei

La Spezia - Il termine Erasmus per molti di noi è ancora legato esclusivamente all'istruzione universitaria e all'opportunità di frequentare un anno di università all'estero. Tuttavia il programma europeo Erasmus Plus finanzia annualmente

migliaia di progetti destinati a far incontrare e lavorare insieme studenti ed insegnanti di diverse nazionalità: dall'ultimo rapporto della Commissione europea le scuole che ne hanno usufruito in Europa sono state addirittura 125.000 e, tra queste, figura il Liceo Scientifico “Antonio Pacinotti” della Spezia che, nell'ambito del processo di internazionalizzazione intrapreso già da alcuni anni, ha partecipato e tuttora partecipa a progetti di parternariato strategico. Per il secondo anno consecutivo il liceo Pacinotti è impegnato nel progetto Erasmus Plus “4C”, che riunisce cinque paesi europei: Italia, Lettonia, Portogallo, Inghilterra e Danimarca. Obiettivo principale del progetto è sviluppare nei giovani quattro competenze fondamentali: collaborazione, creatività, comunicazione, spirito critico, sempre più

richieste dall'odierno mercato del lavoro.



Dal 12 al 15 novembre 2019 dieci insegnanti e ventidue studenti provenienti dalle scuole partner europee sono stati ospiti del Liceo - la maggior parte degli studenti sono stati ospitati in famiglia - che ha organizzato diverse attività laboratoriali. Gli studenti, suddivisi in gruppi di nazionalità mista, compresi i liceali italiani, hanno lavorato, esclusivamente in inglese, a progetti relativi a tematiche ambientali, realizzando prodotti interessanti ed originali, quali ad esempio un video ed un sito web di sensibilizzazione sull’uso della plastica, nonché poster e proposte di murales da realizzare in spazi cittadini. Particolarmente interessante è risultata la proposta di un graffito “autorizzato” da realizzarsi all'interno del nostro spazio cittadino; per il muro diroccato e spoglio sovrastante i cosiddetti “quattro canti”, all'incrocio tra via Magenta e via Sforza, il cuore dell'antica Spezia medievale, i ragazzi hanno proposto un'immagine: due profili privi di nazionalità e di genere uniti da un dialogo di lettere colorate che come un fiume avvolge il globo terrestre, su questo è ben visibile, stilizzata all’interno di un mappamondo.