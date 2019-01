Libertà&Giustizia porta la Costituzione nelle scuole spezzine

La Spezia - Martedì 15 gennaio si è svolto il primo incontro del progetto di approfondimento costituzionale che il Circolo della Spezia di Libertà&Giustizia ha promosso in collaborazione con l'ITIS “Capellini-Sauro”.

Seguiranno altri due appuntamenti che vedranno impegnata una platea studentesca scelta per l'occasione dai docenti dell'Istituto.

E' l'ultimo passaggio, fino ad oggi, del progetto “Costituzione nelle scuole spezzine” che il Circolo territoriale di Libertà&Giustizia ha condiviso con alcuni Istituti superiori della città.

Oltre all'ITIS, sono stati interessati dall'iniziativa il Liceo Scientifico “A.Pacinotti”, l'Istituto Alberghiero “G.Casini”, l'Istituto Tecnico Commerciale e Tecnologico Fossati-Da Passano.

Sono intervenuti il dottor Fabio Pacini, coordinatore dell'area di ricerca PARS (Parlamenti e Assemblee Rappresentative in Sistema) della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, il professor Saulle Panizza, ordinario di Diritto Costituzionale all’Università di Pisa e il professor Francesco Pallante, ordinario di Diritto Costituzionale dell'Università di Torino.

Gli approfondimenti hanno riguardato diverse tematiche relative alla nostra Costituzione, dai suoi principi generali alla sua struttura, dalla forma di rappresentanza parlamentare al ruolo dei partiti ed alle ragioni che motivano l'assenza di vincoli di mandato per i parlamentari.

La disponibilità di docenti universitari è stata utilizzata per portare un contributo alla conoscenza della Costituzione italiana per coloro che saranno i cittadini di domani, con l'intento di dare un concreto sostegno al lavoro svolto ordinariamente con grande passione e professionalità dagli insegnanti di Diritto degli Istituti superiori del nostro territorio.

E' stata anche l'occasione per presentare agli studenti Libertà&Giustizia, l'Associazione di cui è Presidente Tommaso Montanari e Presidente onorario Gustavo Zagrebelsky.

Ne hanno illustrato le ragioni ideali e le finalità Andrea Licari, Luca Gazzano, Luca Vanni e Jacopo Montefiori, membri del Circolo della Spezia.