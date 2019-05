LiberaMENTE, un contest per la libertà di pensiero

La Spezia - La Flc Cgil della Spezia esprime massima solidarietà alla professoressa siciliana Dall’Aria sospesa dall’Ufficio Scolastico Provinciale. Per dare un chiaro segnale di vicinanza e sostegno la Flc Cgil spezzina ha deciso di indire il concorso LiberaMENTE, rivolto agli studenti e docenti delle scuole di ogni ordine e grado della provincia.

Il contest prevede la produzione di elaborati: testi, disegni, foto, video... l’arte espressiva in ogni sua forma per richiamare e difendere libertà di pensiero e di espressione, quelle libertà sancite dagli articoli 21 e 33 della Costituzione. La scuola resta e deve restare baluardo della democrazia. Gli elaborati dovranno pervenire via mail all’indirizzo:

concorsoscuola@cgillaspezia.it preferibilmente in formato pdf o jpeg oppure spediti o consegnati a mano all’indirizzo Flc Cgil via Bologna 9, 19125 La Spezia entro e non oltre il 15 Giugno. Per info 0187 547237. Gli elaborati saranno esposti durante l’iniziativa Avanti Pop, la festa della Cgil spezzina, presso il Palco della musica ai Giardini pubblici della Spezia. In palio ci saranno buoni per acquisto per libri che verranno consegnati il giorno della premiazione, domenica 23 Giugno, alle 19 ad Avanti Pop.