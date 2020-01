Libera verso il 21 marzo, all'Italia proiezione del film "La mafia non più quella di una volta"

La Spezia - Dal 1996 ogni anno Libera celebra la Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, si è scelto per questa commemorazione il 21 marzo, primo giorno di primavera, come data simbolica di rinascita, speranza e soprattutto rinnovamento.

La giornata rappresenta un momento di riflessione, incontro e di testimonianze attorno ai familiari delle vittime innocenti delle mafie perché l’impegno di Libera nasce dalla memoria e dal ricordo che trae motivazione dall’esempio di coloro che hanno lottato contro le mafie e dalle famiglie delle vittime.

Ogni 21 marzo Libera marcia perciò insieme alle famiglie per rinnovare questo impegno e questa promessa non soltanto attraverso l’atto simbolico della lettura degli oltre 900 nomi delle vittime di mafia, ma anche facendosi carico ogni giorno della ricerca della verità. Leggere i nomi e i cognomi delle vittime è un modo per far rivivere quegli uomini e quelle donne, ricordandoli uno per uno e restituendo a ciascuno il diritto di essere ricordato con il proprio nome senza fermarsi a una vota celebrazione ma per trasformare il loro ricordo in concreto impegno quotidiano.

La Giornata, che arriva quest’anno alla venticinquesima edizione, è quindi il punto di arrivo e allo stesso tempo di partenza di tutte le attività che vedono protagonisti i volontari di Libera in tutta Italia; quest’anno ricorrono inoltre i 25 anni dalla nascita dell’associazione e la giornata abbandona la veste regionale avuta negli ultimi anni per vedere come centro la città di Palermo, luogo simbolo che ha subito tutta la violenza del fenomeno mafioso ma dove, già all’indomani delle stragi del ’92, si sono moltiplicate le esperienze di resistenza ad ogni forma di oppressione e di violenza. Da qui lo slogan della giornata “Altro e Altrove”, altro come ulteriore impegno per procedere sulla strada battuta in venticinque anni, verso un altrove ancora da liberare dalla presenza di mafie e corruzione. Anche dalla nostra provincia, dove dal 2010 è attivo il coordinamento provinciale di Libera, partirà una delegazione di volontari e studenti alla volta della città siciliana.



“Nei giorni che ancora ci separano da questa giornata – spiegano i ragazzi di Libera La Spezia - vogliamo proporre un percorso il più possibile condiviso e aperto a tutta la cittadinanza che vede un primo appuntamento venerdì 31 gennaio alle ore 21:15 presso il Cinema Italia di Sarzana per la proiezione del film “La Mafia non è più quella di una volta” opera ultima di Franco Maresco regista palermitano premiato a Venezia con il gran premio della giuria. Ci auguriamo possa diventare un’occasione di confronto oltre che un primo incontro, anche se solo attraverso il grande schermo, con la città di Palermo!”.